باستثمارات 1.8 مليار جنيه.. وزير الاتصالات يفتتح مقر سايتك سولوشينز في مصر

افتتح د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقر الجديد لشركة "سايتك سولوشينز SEITech Solutions الرائدة فى تطوير الأجهزة والبرامج المدمجة لصناعة السيارات، وتقنيات حلول الثورة الصناعية الرابعة للتطبيقات الصناعية.

وتستهدف شركة "سايتك سولوشينز SEITech Solutions بنهاية العام الحالى؛ تحقيق صادرات رقمية بنحو 15 مليون يورو وزيادة عدد العاملين بها من 150 مهندس إلى 300 مهندس، كما تستهدف خلال 3 - 4 سنوات قادمة الوصول إلى 1000 مهندس متخصص ومضاعفة الاستثمارات إلى 1.8 مليار جنيه وذلك من خلال توسيع وتنويع قائمة عملائها على الصعيدين المحلى والدولى مع التركيز بشكل كبير على جهود تطوير أعمالها بمنطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربى.

يأتى افتتاح المقر الجديد للشركة فى إطار الاتفاقية التى وقعتها الشركة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ضمن مجموعة اتفاقيات مع 29 شركة عالمية، بحضور رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر الماضى.

أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن شركة "سايتك سولوشينز" تعمل بالتعاون مع شركة Hella الألمانية الرائدة فى مجال البرمجيات المدمجة للسيارات الحديثة ولديهم خطة طموحة للتوسع فى التصدير وخلق فرص عمل فى هذا المجال بالغ الأهمية؛ مؤكدا على أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات تستهدف التوسع فى البرامج التدريبية لتشمل تخصصات جديدة فى مجال البرمجيات المدمجة وتصميم الالكترونيات يتم تنفيذها بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية من أجل توفير الكوادر المصرية المدربة فى التخصصات المطلوبة خاصة فى المجالات التكنولوجية الجديدة لاجتذاب الشركات العالمية لإقامة مراكز تعهيد لها فى مصر، ومساعدة الشركات فى تحقيق أهدافها.

وأعرب صفى الدين خليل رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية الأم عن سعادته بتوسعات شركة SEITech Solutions فى مصر وافتتاح مقرا جديدا لها بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرا إلى الدور الهام والمؤثر الذى تقوم به الشركة فى تطوير وتقديم خدمات الحلول الذكية الداعمة للثورة الصناعية الرابعة وتطوير الأجهزة والبرامج المدمجة لصناعة السيارات وكذلك دورها فى دعم جهود الحكومة المصرية فى التحول الرقمى لجميع الخدمات الحكومية والصناعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ موضحا أن استراتيجية الشركة ترتكز منذ انطلاق عملياتها فى سوق التكنولوجيا المصرى على دعم الشباب المصرى وتشجيعهم على تحقيق خطواتهم الأولى فى حياتهم المهنية من خلال توفير فرص عمل متميزة حيث أقامت العديد من الشراكات المختلفة مثل الجامعة الألمانية والجامعة اليابانية لتدريب الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى إقامة علاقات تعاون مثمرة مع كل من معهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومى للاتصالات، ومبادرة بُناة مصر الرقمية، وجامعة مصر للمعلوماتية لدعم قدرات خريجى هذه الجهات وتعزيز تنافسيتهم فى سوق عمل تطوير البرمجيات.

ويعد عملاء وشركاء "سايتك سولوشينز" الرئيسيين هم الشركات الصناعية ومصنعى السيارات محليا وعالميا بفضل توافر المواهب الهندسية المؤهلة على أعلى مستوى، انطلاقا من خطط الشركة لتقديم خدمات من الدرجة الأولى لعملائها حيث نجحت فى تقديم حلول ذكية وغير مسبوقة فى السوق المصرى لكل من قطاع الصناعة والسيارات.

وتعاونت شركة "سايتك سولوشينز" مع شركة Hella الرائدة فى مجال أجهزة استشعار الرادار عالية الأداء والإلكترونيات لإنشاء مركز تطوير فى مصر يعمل به أفضل الكوادر المتخصصة المصرية حيث تعد شركة HELLA مورد للسيارات العالمية المدرجة تحت العلامة التجارية الألمانية FORVIA التى تتميز بتكنولوجيا الإضاءة عالية الاداء وإلكترونيات القيادة الآلية.

وانطلاقا من حرص الشركة على تطوير مهارات طلبة الجامعات المصرية وتقديم دورات تدريبية بشهادات معتمدة من كبار مزودى التكنولوجيا فى أوروبا، قامت الشركة بإطلاق أول برنامج تدريبى بشهادة معتمدة وهى (CEA) Certified Embedded Associate من شركة Vector العالمية وهى شركة رائدة فى مجال البرامج المدمجة فى صناعة السيارات لوحدات التحكم والمعالجات الدقيقة.

حضر فعاليات الافتتاح؛ المهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والدكتور حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس حازم نبيل نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتأمين المعاملات الإلكترونية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد كبير من كبار المستثمرين الألمان ونخبة من المتخصصين فى إنتاج وتقديم خدمات الحلول التكنولوجية والتطبيقات الذكية فى السوق المصري.