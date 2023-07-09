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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

3 ميداليات للاعبي مصر في بطولة أوغندا الدولية للريشة الطائرة البارالمبية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حصد لاعبو المنتخب الوطني للريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة "بارا بادمنتون" 3 ميداليات في بطولة أوغندا الدولية والتي أقيمت خلال الفترة من 4 وحتى 9 يوليو الجاري بالعاصمة الأوغندية "كمبالا".

وتعد البطولة من البطولات المدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي والتي تمنح الفائز بها نقاط في سباق التأهل لبارالمبياد باريس 2024.

حيث حصلت شيماء سامي على فضية منافسات الفردي بعد خسارتها أمام الهندية "ألفيا جيمس" بنتيجة 2-1 في مباراة قوية كادت أن تفوز بها لاعبة الفراعنة ولكن لم يحالفها التوفيق في النقاط الحاسمة، فيما حصل زميلها عاطف عبد الكريم على برونزية منافسات الفردي أيضًا بعد خسارته أمام الإيطالي "يوري فيريجنو" بنتيجة 2-0، أما الزوجي المكون من وليد عبد الغني العيسوي ومحمد شعبان فحصلا على برونزية زوجي الرجال عقب خسارتهما أمام الزوجي المكون من الهندي "ديف راتي" والأذربيجاني "إبراهيم ألييف" بنفس النتيجة.

وتأتي البطولة ضمن استعدادات منتخب الفراعنة للمشاركة في بطولة أفريقيا لذوي القدرات الخاصة والتي تقام بأوغندا أيضًا خلال الفترة من 11 وحتى 16 يوليو الجاري.

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IMG-20230709-WA0064
2024 استعدادات الأوغندية كمبالا الأوغندي البارالمبية

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