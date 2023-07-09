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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توزيع درجات امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توزيع درجات امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر 

توزيع درجات امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أزاحت الستار عن توزيع درجات مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة 2023، خلال مؤتمر صحفى عقده الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، وتحدث خلاله عن توزيع درجات مادة الديناميكا بالإضافة لحديثه عن عدد الأسئلة الخاصة بالمادة بورقة الأسئلة، كما تحدث عن مدة الامتحان للمادة حيث خصص ثلاث ساعات لأدائها.

عدد أسئلة امتحان الديناميكا المقالية

-تم تخصيص سؤالان للأسئلة المقالية ويتم احتساب كل سؤال بدرجتين

ومجموع درجات الاسئلة المقالية 4 درجات بعدد أسئلة يصل إلى سؤالين.

عدد الأسئلة الاختيارية في امتحان الديناميكا

10 أسئلة كل سؤال بدرجة واحدة

8 أسئلة كل سؤال بدرجتين ليصل مجموع الأسئلة الاختيارية الى 18 سؤالا بمجموع درجات 26 درجة 

المجموع الكلى لمادة الديناميكا 

 مجموع درجات الديناميكا هو 30 درجة، بعدد اسئلة يصل إلى 20 سؤالا.

آخر يوم امتحانات الثانوية العامة 2023 وموعد ظهور النتيجة

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