تقرير أممي: معدلات الحصول على كهرباء المنطقة العربية تجاوزت 90%

كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" أن معدلات الحصول على الكهرباء بالمنطقة العربية تجاوزت نسبة 90% لأول مرة في عام 2017 وهي ارتفاع مستمر، حتى سجلت نسبة 90.8% في عام 2021.

أشارت الإسكوا، في تقرير حصل "الدستور" على نسخة منه إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين لا يحصلون على الكهرباء في المنطقة العربية بلغ نحو 42 مليون شخص، يقيم 89% منهم في أقل البلدان العربية نموًا، ويتحسن الحصول على الكهرباء في أقل البلدان نموًا بنسبة 2% سنويًا منذ عام 2019، لكن نسبة الحصول عليها لاتزال الأدنى بين المناطق العربية دون الإقليمية، إذ بلغت 63.5% في عام 2021.

ويبقى عدم المساواة قائمًا ولا يزال نحو 52% من سكان موريتانيا و 51% من سكان الصومال و 38 % من سكان السودان محرومين من الكهرباء في عام 2021.

ويوجد في السودان 17.5 مليون و الصومال 8.6 مليون واليمن 8.3 مليون مجتمعة أكثر من 34 مليون شخص لا يحصلون على الكهرباء، لذلك تظهر الحاجة إلى إجراء تحسينات سريعة لتوفير الكهرباء للجميع، وعلى الرغم من التحسن الكبير في الحصول على الكهرباء في اقل البلدان العربية نموا منذ عام 2011، لايزال هناك تفاوت في نسبة التحسن بين البلدان.

في المقابل، تفتخر جميع دول مجلس التعاون الخليجي ومعظم بلدان منطقة المشرق بالحصول الشامل على الكهرباء، كما سجل تحسن طفيف في معدلات الحصول على الكهؤباء في البلدان التي تشهد نزاعات، حيث ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يحصولن على الكهرباء إلى 77.5% في عام 2021، مسجلة ارتفاعًا من 76.8% في عام 2020 و70.4% في 2011.