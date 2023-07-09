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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصطفى شوقى ينتهى من تسجيل "بومبا": انتظروها الأربعاء (فيديو)

مصطفى شوقي
مصطفى شوقي

انتهى المطرب مصطفى شوقي خلال الأيام الماضية من تسجيل أحدث أعماله الغنائية بعنوان بومبا وتصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وكشف شوقي عن برومو فيديو كليب أغنيته الجديدة “بومبا” المقرر طرحها في السادسة من مساء الأربعاء المقبل عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية ومحطات الراديو.

يتعاون مصطفى شوقي في أغنية “بومبا” مع الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي أحمد عادل، ومهندس الصوت هاني محروس والأغنية من إنتاج نصر محروس.

وطرح مصطفى شوقي، الفترة الماضية، أغنية بعنوان "رموا طوبتي" وهي من كلمات الشاعر الغنائي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي محمد الفرا ومهندس الصوت هاني محروس.

تقول كلمات الأغنية: “خلاص رموا طوبتي ومحدش مصدق توبت عن حبك يا بنفسج بتمزج من اسمي لما تناديني ويا نرجس قلبي متربس على حبك إنتي وهاديني جربت أنا مغربي وشامي دوايا انتي وبرشامي وانتي اللي بتعجبيني خلاص رموا طوبتي ومحدش مصدق توبت عن حبك يا ريحانة جارحانا وأتمنى تريحيني ويا سندس إمتى هنرقص في فرحنا وتدلعيني جربت شمالي وجنوبي انتي اللي مفضية جيوبي وأنا راضي لو تفلسيني آه يا عيني”.

المطرب مصطفى شوقي بومبا أغنية “بومبا” عزيز الشافعي رموا طوبتي مصطفى شوقي

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