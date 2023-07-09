بقيمة 120 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي بحوزته 4 أطنان من مخدر هيدرو

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة، تخصص نشاطه في تهريب المواد المخدرة والاتجار بها، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيدرو، قدرت قيمتها المالية بحوالي 120 مليون جنيه.

وأكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن العام- الأمن الوطنى) ومديريتى أمن (السويس - الإسماعيلية) اعتزام تشكيل عصابى شديد الخطورة تهريب كميات كبيرة من مخدر الهيدرو للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 6 من عناصر التشكيل وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 أطنان - مبلغ مالى) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 120 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك إدراكًا منها بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء، وإنفاذًا لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.