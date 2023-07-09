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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محافظ شمال سيناء يستقبل نائب رئيس مجلس القبائل العربية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل د.محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الأحد، شريف سالم أبوالسعود، نائب رئيس المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية، والدكتورة علياء أبوالسعود، أمينة المرأة بالمجلس، لتنسيق إطلاق قافلة طبية ضخمة في شمال سيناء.

وقال أبو السعود، إن القافلة هى الأضخم في المحافظة وتأتي في إطار دور المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية المجتمعي وفي إطار دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد شريف أبوالسعود دعم المجلس المصري للقبائل للرئيس وتأكيده على دعم موسى مصطفى موسى رئيس المجلس للرئيس ولمؤسسات الدولة.

أوضحت الدكتورة علياء أبوالسعود أمينة المرأة بالمجلس المصري للقبائل المصرية والعربية، أن القافلة الطبية تشمل جميع العيادات الطبية ومجهزة لإجراء جميع العمليات الجراحية، كما تضم مناظير طبية، وتستهدف القضاء على قوائم الانتظار نهائي بمحافظة شمال سيناء.

أشارت إلى أن القافلة تتالف من أكثر من ٨٠ طبيبًا، إضافة إلى طاقم تمريض وفنين وصيادلة، كما تضم القافلة أكثر من 12 حافلة مجهزة.

الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية شريف سالم أبوالسعود القافلة الطبية

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