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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيد من "حياة كريمة" بقرية التل الأحمر: المبادرة غيرت حياتنا للأفضل

حياة كريمة
حياة كريمة

عملت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تطوير وإحلال منظومة الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب باعتبارها من أهم المشكلات التى يعانى منها المواطنون فى القرى النائية والأكثر فقرًا، واهتمت المبادرة بتوصيل المياه النظيفة لجميع المنازل لإنهاء انتشار الأمراض الناتجة عن تلوث المياه لينعم السكان بحياة أفضل.

المبادرة غيرت حياتنا للأفضل 

«إيهاب مسلم» يقطن في قرية التل الأحمر بمدينة القنطرة شرق التابعة لمحافظة الإسماعيلية، عانى كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب تلوث مياه الشرب داخل القرية، نتج عنه انتشار الأمراض بين السكان وتمنى فقط أن تنتهي تلك الأزمة، وبين ليلة وضحاها أتت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وحققت ما يتمناه من خلال تطوير شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، إلى جانب إنشاء محطات لمياه الشرب داخل القرية.

وقال «إيهاب» خلال حديثه لـ«الدستور» إن أبناء قريته كانوا يشربون مياهًا غير صالحة للاستخدام الآدمى، نتيجة تهالك شبكات المياه القديمة واختلاطها بمياه الصرف الصحى، ما تسبب فى إصابتهم بالعديد من الأمراض، على رأسها الفشل الكلوى والكبد، ما جعل الأهالي يتقدموا بالعديد من الشكاوى على مدار السنوات الماضية، لإنقاذ حياتهم من الأمراض التى تسببها المياه، ولم يكن هناك أي استجابة ، لكن الوضع تغير مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى أشعرتهم بأن هناك من يهتم بأمرهم، ويحقق لهم حياة أفضل.

وأضاف أن المبادرة قامت بتطوير وإحلال منظومة الصرف الصحي ، إلى جانب توصيل خطوط المياه النظيفة لجميع المنازل بعد ترميمها، وذلك قلل الأمراض التي كانت منتشرة بين السكان خلال السنوات الماضية، موجها الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات لسكان القرية وارتقوا بهم معيشيًا واجتماعيًا، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت حياة سكان الريف المصري ووفرت لهم حياة هادئة خالية من الأمراض والقلق بعدما عانوا لسنوات طويلة. 

حياة كريمه الصرف الصحي مياه الشرب القرى النظيفة

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