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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد لـ3 متهمين بالاتجار وتعاطي الحشيش ببورسعيد

الحشيش
الحشيش

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس بالسجن المشدد لـ3 من تجار الحشيش ببورسعيد.

تعود أحداث الواقعة الأولى إلى يوم 13 من شهر 5 عام 2023، والمتهم فيها كل من إسلام السيد محمد حسن وكريم السيد محمد السيد، حيث أحرزا بقصد التعاطي جوهرا مخدرا للحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وشهد علاء الشيخ نقيب شرطه بأنه وعلى إثر ضبط المتهمين بقضية سرقة ابتسام كمال أحمد محمد أسفرت تحرياته لاعتياد المتهمين لتعاطي المخدرات، وثبت بتقرير مستشفى السلام ببورسعيد إيجابية العينة المأخوذة منهما، وحكمت المحكمه بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيها عما أسند اليهما والزمتهما المصاريف الجنائية.

الواقعة الثانية
وتعود أحداث الواقعة الثانية إلى يوم 26 من شهر 3 من عام 2023، والمتهم فيها أحمد عبد السلام عرفات، حيث أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا لنبات الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وشهد محمود شلبي نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الزهور بأنه حال مروره الأمني أبصر المتهم ممسكًا بكيس بلاستيك بداخله كميات من جوهر نبات الحشيش المخدر، فضبطه وعثر معه على 15 لفافة لذات المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر باحراز المضبوطات المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلته.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الأجزاء النباتية الخضراء المضبوطة لنبات الحشيش والبانجو والمدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمده 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100 الف جنيها عما أسند اليه، ومصادرة المخدر المضبوط، والزمته المصاريف الجنائية.

100 ألف جنيه اعتياد أحداث الواقعة الأحوال المصرح البانجو المخدر الحشيش والبانجو

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