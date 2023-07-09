"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

ازدادت حدة الاحتجاجات ضد خطط الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي أمس السبت، حيث تجمعت حشود ضخمة للتعبير عن معارضتها قبل تصويت الحكومة المقرر الإثنين القادم على القراءة الأولى لأحد مشاريع القوانين المرتبطة بالإصلاحات.

فيما تعهد قادة الاحتجاجات بتعزيز المظاهرات إلى مستويات "غير مسبوقة" الثلاثاء القادم إذا تم تمرير القراءة الأولى لمشروع القانون بالفعل.

العصيان المدني

بينما تلقى مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، تحديثًا من المدعي العام غالي باهراف ميارا بشأن سياسة إنفاذ القانون في المظاهرات والعصيان المدني، وإغلاق الطرق، حيث زعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنها ضربات غير قانونية.

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، اليوم الأحد: "أرغب في توضيح عدد من الأمور، إن حق التظاهر في إطار القانون مقدس لكل فرد وكل شعب، ونحن ندين بشدة العنف ضد المتظاهرين من أي جهة، وهذا الحق مصون لكل من معارضي الإصلاح ومن يؤيده".

واستطرد قائلًا: "الحكومة لن تقوم بتقييد هذا الحق، لكن الحكومة ترغب في تلقي تقرير حول سياسة التطبيق فيما يتعلق بانتهاك القانون، والتي تنتهك الحقوق الأساسية لملايين المواطنين، وهي تحدث بشكل شبه يومي خلال الاحتجاجات".

بينما أصدر تحالف الجماعات الاحتجاجية، المعروف باسم "قوة كابلان"، بيانًا ردًا على ذلك، جاء فيه: "إن الهجوم الذي يتعرض له النائب العام هو استمرار مباشر للهجوم المخطط له ضد دولة القانون في دولة إسرائيل، من قبل الحكومة، وأضافوا أن المطالبة بعنف الشرطة، واستخدام الأدوات التنفيذية لقمع الاحتجاجات، مع نزع شرعية حراس البوابة، جزء أساسي من الانقلاب، مثل ما حدث في المجر وتركيا وبولندا".

وقالت الجماعات الاحتجاجية، في بيان يوم السبت، إن المتظاهرين سينظمون "مظاهرات ومسيرات وقوافل واضطرابات في جميع أنحاء البلاد" اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا الثلاثاء. حيث ستنطلق مظاهرة حاشدة خارج مطار بن جوريون، وستستمر مظاهرات ومسيرات إضافية خلال المساء فيما قال قادة الاحتجاج إنه سيكون "أول يوليو للمقاومة"، وحذروا من أنه "إذا لم تتوقف الحكومة، ستتوقف الدولة بأكملها".

ما هو القانون قيد المناقشة؟

مشروع القانون المعني هو تعديل لقانون أساس السلطة القضائية، والذي من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية من تطبيق ما يعرف بـ"معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسئولون المنتخبون. المعيار هو مبدأ القانون العام الذي يسمح بالمراجعة القضائية ضد القرارات الإدارية الحكومية التي تعتبر خارج نطاق ما يمكن لسلطة مسئولة ومعقولة القيام به.

يجادل مؤيدو القانون بأنه أداة ذاتية للنشاط القضائي تسمح للمحكمة بتخريب سياسة الحكومة بآرائها الخاصة. يجادل النقاد، بمن فيهم النائب العام، بأن الأداة ضرورية لمكافحة الفساد ولضمان حماية الأفراد من القرارات الحكومية التعسفية والمتقلبة.

استخدمت المحكمة معيار المعقولية، على سبيل المثال، عندما قضت في (يناير) بأن قرار نتنياهو بتعيين رئيس حزب شاس آري درعي في منصبين وزاريين، على الرغم من الإدانات الجنائية الثلاث بجرائم أصحاب الياقات البيضاء المرتكبة أثناء وجوده في السلطة.

وافقت لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست برئاسة عضو الكنيست سمحا روثمان (الحزب الصهيوني الديني) على مشروع القانون يوم الثلاثاء لقراءته الأولى، فيما تبدأ الجلسة الكاملة يوم الإثنين في الساعة 4 مساءً، ومن المرجح أن تعقد المعارضة عصيانًا مدنيًا طوال الليل. وبالتالي، من المرجح أن يجري التحالف، الذي يتمتع بأغلبية 64-56 في الجلسة الكاملة، التصويت في وقت متأخر من ليلة الإثنين أو في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

بمجرد تمرير مشروع القانون في قراءته الأولى، سيعود إلى لجنة الدستور، حيث سيتم إعداده للقراءتين الثانية والثالثة بمجرد الموافقة عليه في اللجنة، سيعود إلى الجلسة الكاملة للقراءة الثانية والثالثة، وبعد ذلك سيصبح قانونًا.

في مارس الماضي، أوقف نتنياهو مشروع قانون مثيرًا للجدل لتعديل لجنة اختيار القضاة بحيث تسيطر الحكومة على اللجنة، وبالتالي تتحكم في تعيين القضاة على جميع مستويات نظام المحاكم الإسرائيلية.