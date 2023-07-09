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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

«البحوث الإسلامية» يعقد دورة تدريبية لتأهيل باحثي المجمع على التعامل مع نصوص التراث الإسلامي

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن عقد دورة تدريبية بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى في تحقيـق المخطوطـات لباحثي مجمع البحوث الإسلامية.

تستهدف الدورة تدريب الباحثين وتأهيليهم ليكونوا قادرين على التعامل مع نصوص التراث، وخاصة نصوص التراث الإسلامي في مختلف القضايا المتعلقة به، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بتكثيف البرامج التدريبية للباحثين. 
كما يستهدف برنامج الدورة التدريب على كيفية التعامل مع نصوص التراث، والتعرف على الطرق المختلفة لتحقيق التراث، واستشعار الباحث المسؤولية تجاه التراث الإسلامي، والقدرة على تحقيق نصوص التراث الإسلامي في كافة التخصصات، والتدريب على تحقيق بعض الكتب التراثية بشكل عملي خلال الدورة التدريبية، وإتقان تحقيق التراث الإسلامي في شتى جوانبه، وذلك من خلال عدة محاضرات علمية نظرية، وورش عمل ونماذج تطبيقية، ومعامل الحاسب الآلي؛ حيث يتسمر البرنامج لمدة أسبوعين.
يحاضر في الدورة عدد من أساتذة تحقيق التراث داخل جامعة الأزهر والجامعات المخلتفة؛ حيث تركز محاور البرنامج على: مفهوم التحقيق، وتاريخ التحقيق، وتجارب المحققين، وطرق اختيار المخطوط ـ الشروط والضوابط، ونماذج اختيار النسخة الأم، ومناهج تحقيق المخطوطات، ومصادر التحقيق ومراجعه، وطرق تحقيق المخطوطات الدينية وأدواتها، وطرق تحقيق المخطوطات اللغوية والأدبية وأدواتها، وطرق تحقيق المخطوطات التاريخية وأدواتها.

مجمع البحوث الإسلامية أكاديمية الأزهر البحوث الاسلامية الأزهر العالمية الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

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