الحياة السرية لولتر متى.. قصة الكاتب الأمريكى جيمس ثوبر عن أحلام اليقظة

من روائع الأدب العالمى..

الحياة السرية لولتر متى .

هى واحدة من امتع القصص القصيرة فى الأدب الأمريكى بل والأدب العالمى. كما أنها تعد أيقونة القصص للكاتب الأمريكى جيمس ثوربر . وهو قاص وصحفى ورسام شهير. وأحد كتاب مجلة نيويوركر الأمريكية المعروفة. وتعد قصة الحياة السرية لولتر متى من أدب الوعى التدفقى المعتمد على المونولوج الداخلى، لذا هى قصة نفسية قوامها هو أحلام اليقظة.

ولد جيمس ثوربر فى الثامن من ديسمبر ١٨٩٤ بالولايات المتحدة ورحل فى الثانى من نوفمبر ١٩٦١.

تفاصيل القصة .

تبدأ القصة من كابينة طائرة يقودها الطيار متى، الذى يطلب منه معاونه ان يخفض من السرعة، لكن الطيار متى لم يعره اهتماما ويستمر المشهد بين شد وجذب بينهما ، ثم ينقلب المشهد إلى متى فى السيارة بدلا من الطائرة وبجواره زوجته بدلا من الطيار المساعد ، تطلب منه زوجته أن يقلل من سرعة السيارة كما تطلب منه أن يشترى حذاء حتى يعودا طبيبه الخاص بعد أن يضع سيارته فى الجراج فى الوقت الذى تقضيه فى تصفيف شعرها، ثم ندخل بطريقة سلسلة الى غرفة عمليات يكون متى هو الطبيب وليس المريض فيقوم بإجراء عملية كبرى لأحد المرضى و بطريقة سلسلة يجد القارى نفسه فى قاعة محكمة بها متى فى قفص الاتهام والنائب العام يطالب بإعدامه، فى الوقت الذى يعترف فيه متى بجريمته ، ثم يأخذنا جيمس إلى مشهد ٱخر حيث زوجة متى تصرخ فيه بسبب تأخره ، لنعود إلى الواقع الذى ينفر منه متى ليذهب بنا إلى استعداده لصعود الطائرة الحربية لقتال الألمان .

الهدف من القصة

أراد الكاتب الأمريكى جيمس ثوربر أن يقول إن الشخص الذي يعاني من أمراض نفسية يعيش فى عالمه الخاص، الذى يرى فيه شخوصا مختلفين عن العالم المحيط به فيتعايش معهم وكأنهم أشخاص حقيقيون. ويرجع ذلك لرفضه لواقعه محاولا الهروب منه إلى عالم افتراضى يصنعه فى خياله. ربما أراد متى ان يكون طبيبا لكنه لم يقدر فعاش ذلك فى خياله أو كان يريد ان يصبح طيارا لكنه لم يوفق فى ذلك فأصبح طيارا فى خياله .