ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر يحقق فوزه الأول في بطولة العالم للشباب للكرة الطائرة على حساب المكسيك

مباراة مصر والمكسيك
مباراة مصر والمكسيك

حقق منتخب مصر للشباب تحت 21 سنة للكرة الطائرة فوزه الأول في بطولة العالم المقامة حاليا في البحرين وهزم منتخب المكسيك 3-1 ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطتين .

سيطر منتخب مصر على أحداث الشوط الأول وتقدم 6-3 وحافظ على تقدمه حتى وصلت النتيجة إلى14- 9 ثم زاد الفارق إلى سبع نقاط 17 -10 ثم وصل الفارق إلى عشر نقاط 21 -11 وأنهى الشوط لصالحه بنتيجة 25- 13.

في بداية الشوط الثاني تقدم مننتخب مصر 5-3 ثم نجح المنتخب المكسيكي في إدراك التعادل 9-9 ثم عاد منتخب مصر وتقدم 16- 14 ثم 22- 18 وأنهى الشوط لصالحه بنتيجة 25- 20.

شهد الشوط الثالث في بدايته صحوة لمنتخب المكسيك الذي تقدم 7-4 و11- 7 و15- 10 ووصلت النتيجة إلى 21- 15 وأنهى منتخب المكسيك الشوط لصالحه بنتيجة 25 – 17.

استعاد لاعبو مصر الروح القتالية في الشوط الرابع وتقدموا 5-1 و10- 3 و15-4 و20 – 12 وأنهو الشوط لصالحهم بنتيجة 25- 15.

وبعد فوز منتخب البرازيل على إيطاليا 3-1 أصبح ترتيب فرق المجموعة كما يلي ..

منتخب البرازيل في الصدارة برصيد 6 نقاط يليه المنتخب البرازيلي برصيد 4 نقاط ومنتخب مصر  برصيد نقطتين وأخيرا المكسيك بدون نقاط.

كانت المباريات التي أقيمت في الترة الصباحية قد أسفرت عن فوز بلجيكا على بلغاريا 3-2 والبرازيل على إيطاليا 3-1.

وتتواصل مواجهات الجولة الأخيرة في الدور الأول بإقامة مباراتين في الرابعة عصرا الأولى بين الأرجنتين وبلجيكا في المجموعة الرابعة والثانية بين تونس وتايلاند في المجموعة الأولى.. وتقام مباراتان في السابعة مساء حيث يلتقي منتخبا التشيك وأمريكا في المجموعة الرابعة والبحرين مع إيران في المجموعة الأولى.

بطولة العالم للشباب للكرة الطائرة منتخب مصر منتخب المكسيك ​ايطاليا​ البرازيل

الأكثر قراءة

"هديكى ورق الامتحان".. حيلة "مدرس" لاستدراج طالبة إلى منزله لانتهاك براءتها بالبحيرة

صفقة بـ4 ملايين جنيه.. سيدة تستغل ابنها فى تصنيع الاستروكس بالمقطم

الزمالك يصعّد الناشئين للفريق الأول قبل مباراة الأهلى

وزيرة البيئة: حملة تنظيف قاع البحر بالأنفوشى الأكبر لأهميته التاريخية

يحضره نجوم الفن والرياضة.. تفاصيل حفل توزيع جوائز مهرجان العلمين الجديدة 2023

هبوط حاد لمؤشرات البورصة فى الختام.. وEGX70 يهوى قرب 7%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية