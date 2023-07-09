منتخب مصر يحقق فوزه الأول في بطولة العالم للشباب للكرة الطائرة على حساب المكسيك

حقق منتخب مصر للشباب تحت 21 سنة للكرة الطائرة فوزه الأول في بطولة العالم المقامة حاليا في البحرين وهزم منتخب المكسيك 3-1 ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطتين .

سيطر منتخب مصر على أحداث الشوط الأول وتقدم 6-3 وحافظ على تقدمه حتى وصلت النتيجة إلى14- 9 ثم زاد الفارق إلى سبع نقاط 17 -10 ثم وصل الفارق إلى عشر نقاط 21 -11 وأنهى الشوط لصالحه بنتيجة 25- 13.

في بداية الشوط الثاني تقدم مننتخب مصر 5-3 ثم نجح المنتخب المكسيكي في إدراك التعادل 9-9 ثم عاد منتخب مصر وتقدم 16- 14 ثم 22- 18 وأنهى الشوط لصالحه بنتيجة 25- 20.

شهد الشوط الثالث في بدايته صحوة لمنتخب المكسيك الذي تقدم 7-4 و11- 7 و15- 10 ووصلت النتيجة إلى 21- 15 وأنهى منتخب المكسيك الشوط لصالحه بنتيجة 25 – 17.

استعاد لاعبو مصر الروح القتالية في الشوط الرابع وتقدموا 5-1 و10- 3 و15-4 و20 – 12 وأنهو الشوط لصالحهم بنتيجة 25- 15.

وبعد فوز منتخب البرازيل على إيطاليا 3-1 أصبح ترتيب فرق المجموعة كما يلي ..

منتخب البرازيل في الصدارة برصيد 6 نقاط يليه المنتخب البرازيلي برصيد 4 نقاط ومنتخب مصر برصيد نقطتين وأخيرا المكسيك بدون نقاط.

كانت المباريات التي أقيمت في الترة الصباحية قد أسفرت عن فوز بلجيكا على بلغاريا 3-2 والبرازيل على إيطاليا 3-1.

وتتواصل مواجهات الجولة الأخيرة في الدور الأول بإقامة مباراتين في الرابعة عصرا الأولى بين الأرجنتين وبلجيكا في المجموعة الرابعة والثانية بين تونس وتايلاند في المجموعة الأولى.. وتقام مباراتان في السابعة مساء حيث يلتقي منتخبا التشيك وأمريكا في المجموعة الرابعة والبحرين مع إيران في المجموعة الأولى.