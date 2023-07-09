محافظ أسوان: التوسع فى الطاقة الفندقية لاستيعاب الحركة السياحية الوافدة

أكد محافظ أسوان، أشرف عطية، حرص المحافظة على التوسع في الطاقة الفندقية لاستيعاب الحركة السياحية الوافدة من مختلف جنسيات العالم، فضلًا عن إقامة الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات المتنوعة في كل المجالات.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم الأحد، لإحدى المنشآت الفندقية التابعة للمحافظة، التى تقوم بإدارتها إحدى الشركات الفندقية المتخصصة، وأعطى المحافظ توجيهاته بأهمية التوسع داخل المنشآت الفندقية التي توجد بها مساحات لتحقيق الاستثمار الأمثل لها في زيادة طاقتها الاستيعابية، وجاهزيتها لتكون مهيئة لاستقبال الأفواج السياحية الوافدة للمحافظة، وكذا لأى فعاليات أو مهرجانات أو مؤتمرات، وهذا ما يتم تنفيذه حاليًا بهذا الصرح الفندقي لزيادة طاقته من 208 إلى 300 زائر على مرحلتين، حيث تصل التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى لنحو 40 مليون جنيه، ومقرر الانتهاء منها خلال عام ونصف.

وأكد محافظ أسوان ضرورة الالتزام بالمعايير والمقاييس الدولية في الأعمال الإنشائية، والتنوع في تقديم الخدمات الفندقية والسياحية والترفيهية لتكون إضافة كبيرة لمنظومة المنشآت الفندقية بأسوان، والتي تضم العديد من الفنادق والقرى السياحية المتعددة المستويات، علاوة على الموتيلات الفندقية للسياحة البيئية والاستشفائية والترفيهية.

وأشار إلى أن ما يشهده هذا الصرح الفندقي والسياحي من أعمال توسعة من خلال إدارة الفندق يعتبر بمثابة رسالة قوية ومباشرة للعالم أجمع بأن مصرنا الحبيبة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتمتع بمناخ آمن وجاذب للاستثمارات المختلفة، موضحًا أن أسوان تتفرد بتنوع المنتج السياحي مع تعدد الأنماط السياحية، وهى تشهد حاليًا استكمال حزمة ضخمة من المشروعات غير المسبوقة لإحلال وتجديد البنية التحتية ومنظومة النقل الداخلي، وأيضًا التطوير والتجميل، والمحاور والكباري والطرق، علاوة على مشروعات حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل وتحيا مصر وغيرها، لتعود لمكانتها الطبيعية على الساحة الدولية، ولتكون بذلك في أبهى صورها لاستقبال ضيوفها وزائريها مع بداية الموسم السياحي القادم بفضل الجهود والبرامج التسويقية والترويجية المتعددة.

وفي سياق متصل، أعطى المحافظ أشرف عطية توجيهاته بالاستمرار في أعمال التطوير والتجميل، وتكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع الاشغالات والتراكمات والمخلفات أولًا بأول بعدد من المناطق، والشوارع الداخلية بمدينة أسوان فى إطار الاستعدادات للموسم السياحي المقبل، مشددًا على عدم المساس بالمواقع الأثرية للحفاظ على مقوماتها التراثية الجمالية بنفس الرونق والشكل الحضاري الخاص بكل منها.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية لمتابعة الأعمال الجارية ضمن مشروعات التطوير والتجميل بطريق السادات بمدينة أسوان، وعدد من الشوارع الداخلية.

وأكد المحافظ أن ذلك يتكامل مع ما يتم تنفيذه من مشروعات التطوير والتجميل بمنطقة الطابية التاريخية الأثرية، وممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم والجديد، وكذا أعمال الرصف الجاري استكمالها بالمناطق والأحياء السكنية، والشوارع الرئيسية والداخلية ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالى 2023 /2024، لافتًا إلى أنه يتم أيضًا استكمال الخطة العامة لرصف الطرق، والتي يصل إجمالي أطوالها إلى 52 كم، وباعتمادات 105.5 مليون جنيه ضمن مشروعات التطوير والتجميل الجارية بمختلف مدن ومراكز المحافظة.