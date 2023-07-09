ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان العلمين الجديدة 2023.. تفاصيل بطولة الترياثلون بمشاركة 700 لاعب من دول العالم

العلمين الجديد
العلمين الجديد

تنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى في الفترة من 13 يوليو الجاري حتى 26 أغسطس المقبل بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والترفيه حول العالم في أكبر حدث ترفيهي على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط.

مهرجان العلمين الجديدة 2023

ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023 تقام فعاليات بطولة الترياثلون، وهي عبارة عن سباق ثلاثي، ويقام أكبر الفعاليات للبطولة بمشاركة 700 لاعب من 17 دولة حول العالم ضمن مسابقات "جري ودراجات وسباحة" في الفترة من 3 إلى 5 أغسطس المقبل.

يذكر أن رياضة الترياثلون هي عبارة عن حدث متعدد الرياضات يجمع بين 3 اختصاصات رياضية هي السباحة، ركوب الدراجات، والعدو. 

في الترياثلون، يتنافس الرياضيون في سباق نحو خط النهاية، ويفوز أول من يعبر شريط النهاية بالسباق وخلال الفعاليات يسبح المتنافسون، ثم يقودون الدراجة، وفي نهاية الجري لمسافات محددة في سباق نحو خط النهاية والمسافة الأوليمبية السباحة لمسافة 1.5كم، قيادة الدراجة لمسافة 40 كم، والعدو لمسافة 10كم، بينما للمسافات القصيرة نسخة أقصر من السباق الأول.

تنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023 تحت شعار "العالم علمين" بداية من الخميس 13 يوليو حتى 26 أغسطس المقبل، في أقوى وأضخم فعاليات ترفيهية رياضية فنية في الشرق الأوسط، حيث حرص القائمون على الفعاليات على توفير كل الدعم اللوجستي والفني، لتقديم موسم ضخم سيكون محط أنظار المنطقة ومقصد السياحة العربية والعالمية.

من المقرر أن يشهد مهرجان العلمين مجموعة من الفعاليات الضخمة ترفيهيا ورياضيا وفنيا بمشاركة عدد كبير من النجوم العالميين ونجوم الفن والرياضيين، ومنها بطولة مصر لسباق السيارات.

مهرجان العلمين الجديدة 2023 مهرجان العلمين الجديدة العلمين الجديدة 2023 مهرجان العلمين العلمين الجديدة

الأكثر قراءة

"هديكى ورق الامتحان".. حيلة "مدرس" لاستدراج طالبة إلى منزله لانتهاك براءتها بالبحيرة

صفقة بـ4 ملايين جنيه.. سيدة تستغل ابنها فى تصنيع الاستروكس بالمقطم

يحضره نجوم الفن والرياضة.. تفاصيل حفل توزيع جوائز مهرجان العلمين الجديدة 2023

وزيرة البيئة: حملة تنظيف قاع البحر بالأنفوشى الأكبر لأهميته التاريخية

الزمالك يصعّد الناشئين للفريق الأول قبل مباراة الأهلى

ضمن "حياة كريمة".. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي طوخ بديرمواس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية