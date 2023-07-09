مهرجان العلمين الجديدة 2023.. تفاصيل بطولة الترياثلون بمشاركة 700 لاعب من دول العالم

تنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى في الفترة من 13 يوليو الجاري حتى 26 أغسطس المقبل بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والترفيه حول العالم في أكبر حدث ترفيهي على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط.

مهرجان العلمين الجديدة 2023

ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023 تقام فعاليات بطولة الترياثلون، وهي عبارة عن سباق ثلاثي، ويقام أكبر الفعاليات للبطولة بمشاركة 700 لاعب من 17 دولة حول العالم ضمن مسابقات "جري ودراجات وسباحة" في الفترة من 3 إلى 5 أغسطس المقبل.

يذكر أن رياضة الترياثلون هي عبارة عن حدث متعدد الرياضات يجمع بين 3 اختصاصات رياضية هي السباحة، ركوب الدراجات، والعدو.

في الترياثلون، يتنافس الرياضيون في سباق نحو خط النهاية، ويفوز أول من يعبر شريط النهاية بالسباق وخلال الفعاليات يسبح المتنافسون، ثم يقودون الدراجة، وفي نهاية الجري لمسافات محددة في سباق نحو خط النهاية والمسافة الأوليمبية السباحة لمسافة 1.5كم، قيادة الدراجة لمسافة 40 كم، والعدو لمسافة 10كم، بينما للمسافات القصيرة نسخة أقصر من السباق الأول.

تنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023 تحت شعار "العالم علمين" بداية من الخميس 13 يوليو حتى 26 أغسطس المقبل، في أقوى وأضخم فعاليات ترفيهية رياضية فنية في الشرق الأوسط، حيث حرص القائمون على الفعاليات على توفير كل الدعم اللوجستي والفني، لتقديم موسم ضخم سيكون محط أنظار المنطقة ومقصد السياحة العربية والعالمية.

من المقرر أن يشهد مهرجان العلمين مجموعة من الفعاليات الضخمة ترفيهيا ورياضيا وفنيا بمشاركة عدد كبير من النجوم العالميين ونجوم الفن والرياضيين، ومنها بطولة مصر لسباق السيارات.