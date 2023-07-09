ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تنفى ما تردد بشأن تسريب امتحان الجيولوجيا بإحدى مدارس المنوفية

طلاب
طلاب

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريب امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بلجنة الشهيد طيار محمد عادل شبل الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة الباجور التعليمية، بالمنوفية.

وذكرت الوزارة- في بيان، اليوم الأحد- أنه تم تأخر دخول كراسات الأسئلة لـ9 طلاب بإحدى لجان المدرسة، وتم تعويض هؤلاء الطلاب عن هذا الوقت، مشيرة إلى أن ما أثير عن تسريب الامتحان ادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة.

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم الجيولوجيا والعلوم البيئية التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماع التعليم الفنى

الأكثر قراءة

"هديكى ورق الامتحان".. حيلة "مدرس" لاستدراج طالبة إلى منزله لانتهاك براءتها بالبحيرة

صفقة بـ4 ملايين جنيه.. سيدة تستغل ابنها فى تصنيع الاستروكس بالمقطم

يحضره نجوم الفن والرياضة.. تفاصيل حفل توزيع جوائز مهرجان العلمين الجديدة 2023

وزيرة البيئة: حملة تنظيف قاع البحر بالأنفوشى الأكبر لأهميته التاريخية

الزمالك يصعّد الناشئين للفريق الأول قبل مباراة الأهلى

ضمن "حياة كريمة".. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي طوخ بديرمواس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية