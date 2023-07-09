"التعليم" تنفى ما تردد بشأن تسريب امتحان الجيولوجيا بإحدى مدارس المنوفية

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريب امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بلجنة الشهيد طيار محمد عادل شبل الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة الباجور التعليمية، بالمنوفية.

وذكرت الوزارة- في بيان، اليوم الأحد- أنه تم تأخر دخول كراسات الأسئلة لـ9 طلاب بإحدى لجان المدرسة، وتم تعويض هؤلاء الطلاب عن هذا الوقت، مشيرة إلى أن ما أثير عن تسريب الامتحان ادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة.