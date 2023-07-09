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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شركة الطاقة النمساوية "أو إم في" تعلن استمرارها في شراء الغاز الروسي

الغاز الروسي
الغاز الروسي

كشفت شركة الطاقة النمساوية "أو إم في"، اليوم الأحد، عن خطتها المقبلة حول شراء الغاز الروسي.

وأكدت “أو إم في” النمساوية استمرارها في شراء نسبة كبيرة من احتياجاتها من الغاز من روسيا، وأنها لا تخطط لإنهاء عقد طويل الأجل مع شركة الطاقة الروسية غازبروم.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة ألفريد ستيرن، إنه ما دامت شركة غازبروم ستورد لنا، سنستمر في الحصول على هذه الكميات من شركة غازبروم، وهناك التزام علينا بصفتنا شركة صناعية لضمان استخدامنا لتلك المصادر طالما أنها مقبولة قانونا، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.

تأتي تصريحات ستيرن على الرغم من تأمين عقود بديلة من مصادر أخرى لتغطية احتياجات واردات النمسا من موارد الطاقة.

العقوبات الغربية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار

وأضاف رئيس الشركة النمساوية للطاقة، أن قضية العقوبات الغربية المحتملة على الغاز الروسي يقررها صناع السياسة.

وحذر ستيرن من أن إلغاء مصادر معينة سيؤدي أيضا إلى ارتفاع الأسعار.

وشدد ستيرن على أن "أو إم في" لا تخطط لإنهاء عقد التوريد طويل الأجل مع شركة غازبروم، والذي تم تمديده في 2018 حتى عام 2040.

وفي السياق ذاته، صرح الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أو إم في"، غيرهارد رويس، في يونيو الماضي، أن النمسا يجب أن تستعد لحقيقة أن إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا ستتوقف بحلول نهاية عام 2024، عندما ينتهي عقد التوريد الحالي.

مدير "توتال إنرجى" يتوقع نفاد الغاز فى أوروبا الشتاء المقبل

والسبت، صرح المدير العام للمجموعة الفرنسية العملاقة "توتال إنرجي"، باتريك بوياني، بأن احتمالية نفاد الغاز من أوروبا في الشتاء المقبل وارد في حال كان شديد البرودة، مشددًا على ضعف قدرات التخزين وتكاليف الواردات.

وقال بوياني خلال طاولة مستديرة في منتدى اقتصادي في إيكس-آن-بروفانس بجنوب فرنسا: "من ناحية الغاز، نعم، ستكون المخزونات ممتلئة" في أكتوبر، لكن "في حال كان الشتاء باردًا في أوروبا، لن تكفي قدرات تخزين القارة للاستجابة لطلب الغاز من المستهلكين الأوروبيين طوال الموسم".

شركة الطاقة النمساوية الغاز الروسي روسيا غازبروم أوكرانيا

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