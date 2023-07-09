"محمود عنتر".. بطل من ذوي الهمم يحصد الميدالية الفضية ببطولة عالمية للجودو (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "محمود سامي عنتر.. بطل من ذوي الهمم حصد الميدالية الفضية في بطولة عالمية للجودو بفنلندا".

وخاض محمود سامي عنتر، لاعب منتخب الجودو للمكفوفين الذي خاض بطولة العالم في منافسات الجودو التي أقيمت في فنلندا والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بباريس وتمكن من حصد المركز الثاني عالميا والميدالية الفضية.

وقال عنتر: "أشكر والدي ووالدتي كثيرا، لأن الفضل يعود إليهما في نجاحي بعد الله عز وجل، وأشكر أصحابي وإخوتي والمدربين، وأشكر الجهاز الفني بالكامل وأعضاء مجلس إدارة اتحاد اللعبة".

أحببت الجودو كثيرا وقررت الاستمرار فيها

وأكد لاعب منتخب الجودو للمكفوفين، أنه لعب أكثر من رياضة مثل رفع الأثقال والجودو، معقبًا: "أحببت الجودو كثيرا وقررت الاستمرار فيها، وشاركت في أكثر من بطولة دولية".

ولفت لاعب منتخب الجودو للمكفوفين، إلى أنه بالمشاركة الأولى حصلت على المركز السابع، ولم أظهر في الإعلام لأن هذا المركز لم يكن طموحي، حيث أنني ركزت كثيرا حتى حصلت على المركز الثاني.