ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"محمود عنتر".. بطل من ذوي الهمم يحصد الميدالية الفضية ببطولة عالمية للجودو (فيديو)

محمود عنتر.. بطل
"محمود عنتر".. بطل من ذوي الهمم يحصد الميدالية الفضية ببطولة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "محمود سامي عنتر.. بطل من ذوي الهمم حصد الميدالية الفضية في بطولة عالمية للجودو بفنلندا". 

وخاض محمود سامي عنتر، لاعب منتخب الجودو للمكفوفين الذي خاض بطولة العالم في منافسات الجودو التي أقيمت في فنلندا والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بباريس وتمكن من حصد المركز الثاني عالميا والميدالية الفضية. 

وقال عنتر: "أشكر والدي ووالدتي كثيرا، لأن الفضل يعود إليهما في نجاحي بعد الله عز وجل، وأشكر أصحابي وإخوتي والمدربين، وأشكر الجهاز الفني بالكامل وأعضاء مجلس إدارة اتحاد اللعبة".

أحببت الجودو كثيرا وقررت الاستمرار فيها

وأكد لاعب منتخب الجودو للمكفوفين، أنه لعب أكثر من رياضة مثل رفع الأثقال والجودو، معقبًا: "أحببت الجودو كثيرا وقررت الاستمرار فيها، وشاركت في أكثر من بطولة دولية".

ولفت لاعب منتخب الجودو للمكفوفين، إلى أنه بالمشاركة الأولى حصلت على المركز السابع، ولم أظهر في الإعلام لأن هذا المركز لم يكن طموحي، حيث أنني ركزت كثيرا حتى حصلت على المركز الثاني.

محمود عنتر بطل من ذوي الهمم الميدالية الفضية بطولة عالمية للجودو الجودو بطولة عالمية

مواد متعلقة

خبير بيئي يحذر من الارتفاع المتسارع لحرارة الأرض: مخاطر كارثية

"القاهرة الإخبارية": الأمن الأردنى يعلن مقتل 3 مطلوبين محكوم عليهم بقضايا إرهاب

برلمانى: تقرير الكاتبة البريطانية سارة بريدج بمثابة دعاية مهمة لقطاع السياحة (فيديو)

الجيش السودانى: القوات الجوية لم تتعامل أمس مع أهداف معادية بأم درمان

ابنة عبدالمنعم مدبولى: والدى كان رسامًا ونحاتًا (فيديو)

أستاذ آثار: المشروعات القومية الحالية تجمع بين الأصالة والمعاصرة (فيديو)

أستاذ آثار: القاهرة استوعبت تراث الأقدمين وتطورت مع الحداثة (فيديو)

الأرصاد: طقس حار رطب نهارًا.. والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة (فيديو)

الأكثر قراءة

بيراميدز يحسم موقفه من بيع محمود صابر وإبراهيم عادل

موقف زيزو من اللحاق بمواجهة الأهلى

لاستكمال مسيرة "محجوب".. "حسني" أقدم مستشاري محكمة النقض ورئيسها الجديد

"هديكى ورق الامتحان".. حيلة "مدرس" لاستدراج طالبة إلى منزله لانتهاك براءتها بالبحيرة

اختراق حساب وصور عارية.. "سميرة" تستدرج خليجية برسائل وهمية لابتزازها بأكتوبر

مصرع طفل إثر حريق فى منزل بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية