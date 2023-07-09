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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف عقبة: "100 يوم صحة" مسح طبي غير مسبوق يستهدف المرضى والأصحاء

100 يوم صحة
100 يوم صحة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب في جامعة عين شمس سابقاً، إن حملة “100 يوم صحة” مستمرة في تنفيذ ومتابعة كل المبادرات الصحية الرئاسية السابقة، وذلك من خلال القوافل الطبية وندوات التوعية، بالإضافة إلى وحدات الرعاية الموجودة في القرى، والتي يتجاوزعددها 5000 وحدة.

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية على  فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، أن حملة "100 يوم صحة" تستهدف المواطنين مرضى وأصحاء.

وأشار إلى أن الحملة تعمل على الكشف المبكر للأصحاء عن الأمراض والوقاية منها فضلا عن فحص المقبلين على الزواج، لافتا إلى أن الحملة شملت جميع المواطنين بمختلف أعمارهم، ساعية لتحقيق هدفها الرئيسي المعني بحياة كريمة للمواطنين بشكل فعلي.

أهم إنجازات حملة “100 يوم صحة”

وأشار إلى أن حملة "100 يوم صحة" تعد مسحًا طبيًا شاملًا لتغطية أكبرعدد من المواطنين، متابعاً “أعتقد أن هذا المستوى الكبيرمن المسح الطبي لم يسبق رؤيته بهذه الصورة في مصر من قبل، ولا يوجد دولة تقوم بهذا المستوى من المسح الطبي بتوقيت محدد مثلما هو موجود بهذه الحملة”.

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