أسعار الدواجن اليوم فى الأسواق

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الأحد، استقرارًا في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 66 جنيهًا في المزرعة، و74 جنيهًا وقد يصل إلى 76 جنيهًا للكيلو للمستهلك طبقًا لكل منطقة.

وسجل سعر الفراخ البلدي 115- 120 جنيهًا للكيلو، فيما بلغ سعر الدواجن الساسو 100- 105 جنيهات للكيلو، بينما سجل كيلو الأوراك بين 76-77 جنيهًا للكيلو، في حين سجل بانيه ضمن أسعار الدواجن بين 160-170 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الصدور بالعظم 95 جنيهًا للكيلو، وسعر الأجنحة من 50-60 جنيهًا للكيلو، وسعر كيلو الهياكل من 38-50 جنيهًا للكيلو، وسعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء من 55 في المزرعة، و59-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ المجمدة:

وبالنسبة للفراخ المجمدة البرازيلية فقد سجل سعر الفرخة 71.5 للوزن الكيلو و100 جرام، وسجل سعر الفرخة بوزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا، وسجل سعر الفرخة بوزن كيلو ونصف الكيلو 95 جنيهًا، وسجل سعر كتكوت أبيض من 8 إلى 12 جنيهًا، كما سجل سعر كتكوت ساسو 10-11 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم:

أما بخصوص أسعار البيض، اليوم، فسجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 115 جنيهًا في المزرعة، و120 إلى 125 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقة، وسعر كرتونة البيض الأبيض وصل إلى 110 جنيهات في المزرعة، وبين 115 إلى 125 جنيهًا حسب المنطقة للمستهلك، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي 118 جنيهًا في المزرعة، وتباع للمواطنين بنحو 122-130 جنيهًا.