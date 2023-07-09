وزير العدل يقرر إنشاء مأمورية استئناف جنوب القاهرة بزينهم

نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، بإنشاء مأمورية تسمى مأمورية استئناف جنوب القاهرة تتبع محكمة استئناف القاهرة، يكون مقرها مبنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - زينهم – القاهرة.

وجاء في نص القرار، قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 46 لسنة 1971 بشأن السلطة القضائية؛ وعلى كتاب القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى المؤرخ 2023/4/16.

المادة الأولى: تنشأ مأمورية تسمى مأمورية استئناف جنوب القاهرة تتبع محكمة استئناف القاهرة، يكون مقرها مبنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - زينهم – القاهرة.

المادة الثانية: على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

وأردفت الجريدة الرسمية، المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، تحريرا في 2023/6/25.