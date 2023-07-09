أول "زغروطة" خرجت من باب لجنة "التفاضل" والباقي في الانتظار (فيديو)

أعرب عدد من الطلبة عن فرحتهم بمستوى امتحان مادة التفاضل، موضحين أن الامتحان جاء مستواه بشكل عام في مستوى الطالب المتوسط، ولكنه تضمن على بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير ولكنها لم تخرج من المنهج.

كان ذلك تصريح الطالبة “ملك أحمد” والتي أوضحت أن الامتحان جاء أفضل من غيره بكثير.

وأكدت الطالبة ريهام حديث ملك، موضحة أن عقب الامتحان انطلقت العديد من زغاريد الطلبة نظرًا لأن هناك العديد من طلاب علمي رياضة من يفضلون مادة التفاضل عن مادة الاستاتيكا، وقد وجدوا الامتحان في المستوى الذي لا يعجز قدراتهم على الإجابة والحصول على أعلى الدرجات.

بينما شكت الطالبة ريم محمود والتي ظهرت خارج اللجنة عقب أداء الامتحان وهي تبكي ويواسيها ذويها، من قصر مدته على الفترة التي تحتاجها أسئلته للإجابة عليها، موضحة أن مسائل الامتحان كانت كثيرة وتحتاج وقت أطول كطبيعة مواد شعبة علمي رياضة، وأردفت أن ذلك جعلها لم تتمكن من الإجابة على أخر سؤال، وقالت "هيضيع مني درجات كتير ومش عارفة هعمل ايه".

وأدى طلبة الثانوية العامة اليوم شعبة علمي الرياضة امتحان مادة التفاضل من الساعة التاسعة ألى الساعة الثانية عشر، بينما يؤدي شعبة علمي علوم مادة الجيولوجيا من الساعة التاسعة إلى الثانية عشر، وشعبة الأدبي مادة علم النفس من التاسعة إلى الثانية عشر.

امتحانات الثانوية العامة