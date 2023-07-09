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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سحب 1915 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في 24 ساعة

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

قامت الحملات المروية، بتحرير 1915 مخالفة لقائدي السيارات، لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال 24 ساعة، على مستوى الجمهورية.

كانت وزارة الداخلية قد منحت مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني، لعدة فترات متلاحقة، وناشدتهم سرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم، لتركيب الملصق، ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور لتفعيل لذلك.

كانت الإدارة العامة للمرور قد نشرت العديد من الخدمات و التمركزات المرورية، بمختلف الطرق والمحاور السريعة، على مستوى الجمهورية، فضلاً عن القيام بحملات مكثفة، لمتابعة التزام قائدي السيارات بقوانين وآداب المرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط 86 ألفًا و 347 مخالفة مرورية، تنوعت المخالفات ما بين: 16 ألفا و297 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 216 مخالفة السير بدون تراخيص، 24 مخالفة موقف عشوائى، 9 مخالفات لشروط التراخيص.

مخالفة قائدي السيارات تركيب الملصق الالكتروني

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