محافظ الدقهلية: إزالة 3 حالات تعد على أراضى الدولة بمساحة 230 مترًا مربعًا

محافظ الدقهلية: إزالة 3 حالات تعد على أراضي الدولة بمساحة 230 مترا مربعا

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، إنه تمت إزالة 3 حالات تعد على أراضي الدولة بمساحة 230 مترًا مربعًا بمركز المطرية التابع لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مكثفة، ومتابعة مستمرة، لتنفيذ أعمال الإزالات، بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن المحافظة، لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.

وأوضح المحافظ- في بيان له اليوم- أن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 21 يتم تنفيذها على قدم وساق، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، مكلفًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفوري عن أية حالات تعد جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل.

وأكد مختار أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات، خلال الموجة 21 من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولًا بأول لوزارة التنمية المحلية، ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وعلى صعيد آخر، حررت مديرية التموين بالدقهلية، 87 محضرًا من المخالفات التموينية المتنوعة خلال حملة مكبرة شنتها على المخابز والأسواق ومنافذ بيع السلع أمس في 4 مراكز (الجمالية، المنزلة، بنى عبيد، السنبلاوين).

وأوضح المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد دايرة- في بيان اليوم الأحد- أن الحملات أسفرت عن تحرير 71 مخالفة في مجال المخابز و16 في مجال الأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد دايرة، استمرار الحملات التموينية التي تشنها مديرية التموين للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة، ولإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.