إحالة عصابة تسرق السيارات في المعادي للمحاكمة

قررت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأحد، إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة السيارات.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات بمنطقة المعادي، اعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة أخرى بأسلوب المفتاح المصطنع.

وأرشد المتهمان عن السيارات المسروقة، وتم التوصل لمالكيها، حيث تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاماً للمتهمين بالسرقة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في ضبط شخصين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المعادي، حال استقلالهما سيارة مُبلغ بسرقتها، وذلك لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

تم بإرشادهمـا ضبط جميع السيارات المُستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط سكنهما تمهيداً للتصرف فيها بالبيع، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة.