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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط طالب ووالده بتهمة حيازة سلاح دون ترخيص فى سوهاج

سلاح
سلاح

وجهت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج تهمة حيازة سلاح دون ترخيص إلى طالب ووالده، حيث أصيب طالب برش خرطوش من سلاح كان بحوزته أثناء عبثه به. 

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي لمركز سوهاج بوصول المدعو "عبدالوهاب م م م"، 17 عاما، طالب، ويقيم لدائرة المركز، مصابا برش خرطوش بالساق اليمني، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

وانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وبالانتقال وسؤال ذويه أفاد والده، المدعو "محمد م م ع"، 57 عاما، عامل زراعي، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء تواجد نجله المذكور بالمنزل وحال عبثه بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

جرى ضبط السلاح المستخدم، وهو عبارة عن  فرد خرطوش محلي الصنع، بإرشاد والده، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. 

 

إدارة البحث الجنائي 34 عاما البحث الجنائى ب الجهات المختصة السلاح المستخدم اللواء محمد عبد المنعم شرباش المشاجرة أمن سوهاج

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