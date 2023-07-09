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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تموين الدقهلية": توريد أكثر من 342.4 ألف طن قمح بمواقع التخزين حتى اليوم

قمح
قمح

قال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد محمد دايرة، إنه تم توريد 342 ألفًا و492 طنًا و20 كيلوجرامًا من القمح لمواقع التخزين بأنحاء المحافظة حتى الآن، وسط تدابير احترازية.
وأضاف المشرف العام على مديرية التموين - في بيان اليوم الأحد - أن من الأقماح الموردة 13 ألفًا و248 طنًا مخصصة للإكثار (التقاوي)، بالإضافة إلى 36 ألفًا و232 طنًا و412 كيلوجرامًا كميات قمح وردت لمواقع تخزين خارج المحافظة بتصريح من المديرية.
وأوضح أنه تم ضبط 1451 طنًا من الأقماح دون تصريح، وتم التحفظ عليها وتوريدها بصوامع وشون تابعة للمحافظة، مؤكدًا انتظام عملية التوريد في المواقع التخزينية بالمحافظة وأن اللجان مستمرة في عملها بكل موقع تخزيني.

التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة السيد محمد دايره المواقع التخزينية المشرف العام

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