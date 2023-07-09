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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب القسم الأدبى بأزهر الإسكندرية ينتهون من ماراثون امتحانات الثانوية اليوم

طلاب
طلاب

ينتهي طلبة وطالبات القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية الإسكندرية اليوم، من امتحانات الثانوية اليوم، حيث يمتحن الطلاب اليوم مادة اللغة الأجنبية الثانية فى آخر يوم ماراثون الثانوية الأزهرية.

وتابع علاء الدين العريان- مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والمشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والدكتور عصام القاضي، مدير عام إدارة الجودة بقطاع المعاهد الأزهرية، وهشام موسى، من إدارة الجودة بقطاع المعاهد الأزهرية، مركز توزيع الأسئلة وخروجها وسط إجراءات أمنية مشددة من وزارة الداخلية، واطمأنوا جميعًا على وصولها إلى اللجان الامتحانية في الوقت المحدد لها.

وانطلق كل من المتابعين للعملية الامتحانية إلى بعض اللجان الامتحانية، وبالتحديد لجان معهد بنين الإسكندرية، بالإضافة إلى تواجد عدد من مشيخة الأزهر الشريف برئاسة الدكتور هشام سليمان، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالى والإداري.

وتابع "سليمان" لجان معهد فتيات سيدى بشر وبنين أبوالعيون، وتم التأكيد على ضرورة إزالة العقبات التي تواجه العملية الامتحانية وتوفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو يملؤه الهدوء والاستقرار والطمأنينة.

كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام حتى آخر دقيقة في الامتحانات وتذليل الصعوبات التي تواجه العملية الامتحانية وتنفيذ تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية والإدارة المركزية للامتحانات.

غرفة العمليات: الأسئلة مطابقة المنهج ولا يوجد أى شكاوى

واطمأن كل منهم على باقى اللجان الامتحانية عن طريق غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المنطقة والتي أفادت بعدم وجود شكوى من الطلاب والطالبات فى الأسئلة، وأنها مطابقة للمنهج وهى فى مستوى الطالب المتوسط، وأن الوقت المحدد للأسئلة مناسب وأن الأسئلة أتت متدرجة وفقًا للمنهج، وأنها لم يرد إليها أى معوقات وكل ما ورد إليها تم تذليله واحتواؤه.

طلبة وطالبات القسم الأدبي أزهرية الإسكندرية امتحانات الثانوية مادة اللغة الأجنبية الثانية مارثون الثانوية

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