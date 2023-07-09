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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات علي أراضي الدولة بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

 أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21، وتستمر حتى 28 يوليو الجاري، وذلك بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ  على حق الدولة، واسترداد أراضي الدولة وازالة التعديات عليها، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

ووجه محافظ كفر الشيخ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين، مشيراً إلى أن هناك متابعة من غرفة العمليات بالمحافظة، لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة، وجهات الولاية، وأقسام الشرطة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

تعديات إزالات كفر الشيخ السيسي أملاك الدولة

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