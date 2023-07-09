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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موقع أمريكى: الغردقة والأقصر من أفضل 5 وجهات فى إفريقيا للرحالة الرقميين

الغردقة
الغردقة

اعتبر موقع "ترافل أوف باث" الأمريكي والمتخصص في السفر والرحلات، كلًا من الغردقة والأقصر من أفضل 5 وجهات في القارة الإفريقية للرحالة الرقميين، كما ضمت القائمة أيضًا نيروبي في كينيا ومراكش في المغرب.

الغردقة 

وقال التقرير الأمريكي: تعد الغردقة واحدة من أكثر مناطق المنتجعات العصرية في مصر، وهي مدينة متوسطة الحجم على شواطئ البحر الأحمر وملاذ  سياحي شهير لكل من الأوروبيين والأمريكيين على حد سواء.

وقال الموقع: مع الحياة الليلية النابضة بالحياة، التي تميزها عن غيرها من المدن المصرية التقليدية والمحافظة، والطقس الدافئ على مدار العام، فهي تقدم للرحل الرقميين مشهدًا اجتماعيًا حيويًا يتوقون إليه عادةً، والساعات اللامتناهية من أشعة الشمس اللازمة لمطاردة كآبة الشتاء بعيدًا.

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 الأقصر 

وقال التقرير إن مصر، هي الدولة الوحيدة التي ظهرت مرتين في هذه القائمة، مع مدينة الأقصر التي تقع على ضفاف نهر النيل التاريخي، والتي تعد واحدة من أقدم المدن في العالم، وتتميز بثروة ثقافية لا حدود لها، فضلًا عن كونها وجهة استجمام واعدة.

وتجذب بشكل أساسي فئتين فرعيتين من البدو: هواة التاريخ، الذين ينجذبون إلى آثارها القديمة المستحيلة، والتي يعود تاريخ بعضها إلى القرن السادس عشر قبل الميلاد، والباحثين عن الترفيه، المعروفين بأنهم يقيمون في جيوب فاخرة بحثًا عن الاسترخاء التام وبعض راحة البال.

 

الرحالة الرقميون

الرحالة الرقميون وفقًا لما نقلته الشبكة البريطانية بي بي سي انهم أنواع مختلفة من العاملين؛ بعضهم يمارس الأعمال الحرة، أو يعمل بنظام التعاقد الخاص؛ وبعض رواد الأعمال ينشئ عمله المستقل؛ فيما يعمل آخرون في وظائف بدوام كامل عن بعد لصالح شركات حول العالم.

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