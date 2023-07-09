ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السعودية: وصول أكثر من 222 ألف حاج إلى المدينة المنورة

المدينة المنورة
المدينة المنورة

  
السعودية: وصول أكثر من 222 ألف حاج إلى المدينة المنورة
 

أعلنت لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة اليوم الأحد، عن أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى أمس بلغ 222114 حاجًا من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.
ونقلت قناة (الإخبارية) السعودية عن إحصائية صادرة عن لجنة الحج قولها "إن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 102113 حاجًا، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 119983 حاجًا من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 40%، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 65770 حاجًا.

السعودية المدينة المنورة لجنة الحج والزيارة مغادرة الحجاج المنافذ الجوية

الأكثر قراءة

"رقبتها مكسورة".. التفاصيل الكاملة للعثور على جثة فتاة داخل منزل جدها بقنا

بعد تجدد اشتعال النيران.. انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق عقارات سوق جمصة

درجات الحرارة اليوم الأحد 9-7-2023 فى محافظات مصر

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الصباح اليوم الأحد 9 يوليو 2023

التصريح بدفن جثة عامل مسجد لقى مصرعه دهسا فى التجمع الأول

تهنئة الرئيس السيسى لرئيس وزراء اليونان تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية