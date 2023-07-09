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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأحد 9 يوليو في بورصة الدواجن

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن حالة من الأستقرار علي خليفة تراجع أسعار أعلاف الدواجن، حيث تنعكس أسعار أعلاف الدواجن علي أسعار الدواجن في الأسواق.

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار الدواجن اليوم الأحد خلال بداية التعاملات في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن اليوم الأحد 9 يوليو 

سجلت أسعارلحم السمان اليوم الأحد 9 يوليو في بورصة الدواجن 65 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم فخد نعام اليوم الأحد 9 يوليو في بورصة الدواجن255 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم نعام (مشفي) اليوم الأحد 9 يوليو في بورصة الدواجن355  جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم الفراخ الأبيض اليوم الأحد 9 يوليو في بورصة الدواجن67  جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم الفراخ الأحمراليوم الأحد 9 يوليو في بورصة الدواجن 70  جنيها للكيلو.

لحم بط(فرنساوي) اليوم الأحد 9 يوليو في بورصة الدواجن55  جنيها للكيلو.

لحم بط (بلدي) اليوم الأحد 9 يوليو في بورصة الدواجن95  جنيها للكيلو.

لحم نعام القائم اليوم الأحد 9 يوليو في بورصة الدواجن120  جنيها للكيلو.

رئيس الشعبة: انخفاض أسعار الدواجن و75 جنيهًا سعر عادل للمنتج والمستهلك

أسعار البط  اليوم الأحد 9 يوليو 

سجلت أسعاررومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم الأحد 9 يوليو في بورصة الدواجن80  جنيها للكيلو.

سجلت أسعاررومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك )اليوم الأحد 9 يوليو في بورصة الدواجن100  جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بياض بني (بطاريات) اليوم الأحد 9 يوليو في بورصة الدواجن60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم الأحد 9 يوليو في بورصة الدواجن64 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات)اليوم الأحد 9 يوليو في بورصة الدواجنر55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الأحد 9 يوليو في بورصة الدواجن57 جنيها للكيلو.

أسعار الحمام اليوم الأحد 9 يوليو 

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم الأحد 9 يوليو في بورصة الدواجن120 ر جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مولار)اليوم الأحد 9 يوليو في بورصة الدواجن 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم الأحد 9 يوليو في بورصة الدواجن100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم أمهات الأبيض اليوم الأحد 9 يوليو في بورصة الدواجن50 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم الأحد 9 يوليو في بورصة الدواجن95 جنيها للكيلو.

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