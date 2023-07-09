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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد تجدد اشتعال النيران.. انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق عقارات سوق جمصة

حريق
حريق

أمرت نيابة الدقهلية بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق عقارين بسوق جمصة التجاري لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

كانت البداية عندما تلقت الحماية المدنية بلاغ من غرفة كانت البداية عندما تلقت النجده  بلاغ يفيد بنشوب حريق هائل داخل محل لبيع الأحذية داخل منطقة السوق بمصيف جمصة محافظة الدقهلية، وذلك بعدما تعالت ألسنة النيران والدخان وسط حالة من الفزع بين المصطافين وهرع المواطنين في محاولة للمساعدة في إخماد الحريق.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بإندلاع حريق هائل في معرض لبيع الأحذية في شارع امون بمنطقة السوق بمصيف جمصة في محافظة الدقهلية.

وعقب السيطرة على الحريق الأول شب حريق هائل فى عمارة سكنية بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، مجاورة للحريق الأول بمنطقة السوق والذي نشب فى معرض للأحذية، وذلك بعد أن طالت النيران بعض أجزاء من العمارة نتيجة وصول النيران لها حتى وصلت إلى باقي العمارة بالكامل، وتمكنت أجهزة الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، بعد أن استدعت سيارات الإطفاء من بلقاس وبعض الأماكن المجاورة، وقد أسفر الحريق عن إصابة عدد كبير من الموجودين بالمنطقة.


وبإخطار مدير أمن الدقهلية أمر بتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أحذية 193 أخل ارها الأدلة الجنائية ارة الاول التجار البدأ اشتعال النيران

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