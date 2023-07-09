فى ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز أعمال محى الدين عبدالمحسن

فى نفس اليوم ولكن منذ زمن بعيد ولد الفنان الكبير محي الدين عبد المحسن، فى 9 يوليو عام 1940، فى محافظة الجيزة بمركز العياط، وتخرج من كلية الاداب عام 1964، وعمل ممثلًا بمسرح الطليعة، ثم عين مديرًا لقطاع الفنون الاستعراضية كما عمل في مسرح مينوش، ورحل عن عالمنا فى 21 ديسمبر 2012، بعد صراع مع مرض التليف الكبدى، عن عمر ناهز 72 عام.

كما جسد محيى العديد من الشخصيات العديدة في السينما كان أبرزها فيلم: الكيف، التوت والنبوت، الشهد والدموع، امرأة هزت عرش مصر، العار، الجزيرة، وشارك فى العديد من الأعمال الدرامية، كان أبرزها ليالي الحلمية ومبروك جالك قلق، الإمام الغزالي، كناريا وشركاه، الأصدقاء، قضية رأى عام، وكان أخر أعماله مسلسل سيدنا السيد مع الفنان السوري جمال سليمان وحورية فرغلي.

أعمال محي الدين عبد المحسن الدرامية

- الإمام الغزالي.

- أشجار النار.

- الشحرورة.

- الزناتي مجاهد.

- بيت الباشا.

- كليوباترا.

- أكتوبر الآخر.

- القطة العميا.

- طوق نجاة.

- الفوريجي.

- حكايات رمضان أبو صيام.

- من قتل تامر وزه - مسلسل إذاعي.

- عصابة بابا وماما.

- المصراوية.

- العمدة هانم.

- صرخة أنثى.

- أولاد عزام.

- المصراوية.

- قضية رأي عام.

- حبيب الروح.

- مبروك جالك قلق.

- عباس الأبيض في اليوم الأسود.

- القضاء في الإسلام - الجزء التاسع.

- الأصدقاء.

- حديث الصباح والمساء.

- الكوم.

- أوبرا عايدة.

- قط وفار فايف ستار.

- امرأة من زمن الحب.

- جمهورية زفتي.

- الأبطال.

- خالتي صفية والدير.

- الإمام ابن حزم.

- الفرسان.

- الوعد الحق.

- الإمام أبو حنيفة النعمان.

- كنوز لا تضيع.

- رأفت الهجان - الجزء الثاني.

- ليالي الحلمية

- فندق اجري اجري - سهرة تلفزيونية.

- آسف..لا يوجد حل.

- وكسبنا القضية.

- أهلاً بالسكان.

- الشهد والدموع - الجزء الثاني.

- أبناء العطش.

- محمد رسول الله - الجزء الثاني.

- محمد رسول الله إلى العالم.

- شيء من الخوف.

- الصعود إلى القمة.

- فرسان الله.

- ابن ماجة

- الإمام مسلم.

- مقام المالطي.

- إجري إجري

- كناريا وشركاه

- كيكا على العالي

- إحنا الطلبة

الأعمال السينمائية لمحى الدين عبد المحسن

- الجزيرة.

- وش إجرام.

- بوحه.

- عنبر والألوان.

- أبو الدهب.

- امرأة هزت عرش مصر.

- شوادر.

- معركة النقيب نادية.

- أنا.

- نأسف لهذا الخطأ.

- التوت والنبوت.

- الكيف.

- بنات إبليس.

- العار.

- الشيطان امرأة.

- مِن عظماء الإسلام.

- 3 قصص.

الأعمال المسرحية لمحي الدين عبد المحسن

- سوق الحلاوة.

- الصعايدة وصلوا.

- ازعرينا.

- الواد ويكا بتاع أمريكا.

- لعب عيال أوي.