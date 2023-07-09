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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فرمان من كولر.. راحة 48 ساعة للاعبى الأهلى قبل الاستعداد للقمة

مارسيل كولر
مارسيل كولر

قرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبي المارد الأحمر راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندري.

وحقق الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 21 المؤجلة من بطولة الدوري.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة يومي الأحد والإثنين على أن يبدأ الفريق تحضيراته لمباراة القمة أمام الزمالك يوم الثلاثاء المقبل.

ويلتقي الأهلي الزمالك في مباراة القمة يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة 31 ببطولة الدوري.

واقترب الأهلي من التتويج بلقب الدوري بعدما رفع رصيده عند 75 نقطة في الصدارة حيث يحتاج إلى نقطتين فقط لحصد اللقب.

ويأمل الأهلي في الفوز على غريمه الزمالك يوم الخميس المقبل والتتويج باللقب رسميًا، بل ويكفيه التتويج باللقب في حال تعثر بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا.
 

السويسري مارسيل كولر الاهلى الاتحاد السكندرى الزمالك مباراة القمة

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