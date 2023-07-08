ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

VAR يعاقب صابر على هدفه التاريخى بالطرد أمام المغرب

محمود صابر
محمود صابر

حصل محمود صابر، لاعب المنتخب الأوليمبي، على البطاقة الحمراء أمام المغرب في المباراة المقامة بين المنتخبين ببطولة نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وشهدت الدقيقة 14 تدخلًا قويًا من محمود صابر لاعب منتخب مصر على عبدالصمد الزلزولي، وركلة حرة للمغرب من مكان جيد على حدود منطقة جزاء مصر.

بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو، أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب منتخب مصر محمود صابر بعد تدخل عنيف على عبدالصمد الزلزولي.

أحداث الشوط الأول

وبدأ منتخب المغرب المباراة بقوة وسط دفاع من جانب لاعبي الفراعنة.

وباغت أحمد عاطف قطة فريق المغرب بعدما  سدد كرة قوية أبعدها الحارس علاء بلعروش من يمين مرماه.

وسجل محمود صابر هدف التقدم لصالح المنتخب الأوليمبي في الدقيقة العاشرة بعد تسديدة صاروخية بباطن القدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى.


جاء تشكيل المنتخب الأوليمبي كالتالي:

حمزة علاء

أحمد عيد

حسام عبدالمجيد

محمد طارق

حاتم سكر

محمود صابر

أحمد نبيل كوكا

محمد شحاتة

أحمد عاطف

إبراهيم عادل

محمود صابر المنتخب الأوليمبي منتخب المغرب مباراة مصر والمغرب نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة

الأكثر قراءة

بعد دقيقة واحدة.. الرئيس السيسى يستجيب لعلاج أسرة كاملة تعانى من السرطان

وفاة القبطان حسام زيدان أحد أبطال تعويم السفينة إيفرجيفن

بيتهرب في الفلبين وأغلى من اللحمة.. السر وراء أزمة البصل

VAR يعاقب صابر على هدفه التاريخى بالطرد أمام المغرب

"الشباب بتمشى بالبوكسر".. الباز يكشف سر لافتة "إسكندرية مش مصيف" (فيديو)

الأهلي يؤكد الصدارة والزمالك يتقدم مركز |ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية