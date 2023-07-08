VAR يعاقب صابر على هدفه التاريخى بالطرد أمام المغرب

حصل محمود صابر، لاعب المنتخب الأوليمبي، على البطاقة الحمراء أمام المغرب في المباراة المقامة بين المنتخبين ببطولة نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وشهدت الدقيقة 14 تدخلًا قويًا من محمود صابر لاعب منتخب مصر على عبدالصمد الزلزولي، وركلة حرة للمغرب من مكان جيد على حدود منطقة جزاء مصر.

بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو، أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب منتخب مصر محمود صابر بعد تدخل عنيف على عبدالصمد الزلزولي.

أحداث الشوط الأول

وبدأ منتخب المغرب المباراة بقوة وسط دفاع من جانب لاعبي الفراعنة.

وباغت أحمد عاطف قطة فريق المغرب بعدما سدد كرة قوية أبعدها الحارس علاء بلعروش من يمين مرماه.

وسجل محمود صابر هدف التقدم لصالح المنتخب الأوليمبي في الدقيقة العاشرة بعد تسديدة صاروخية بباطن القدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى.



جاء تشكيل المنتخب الأوليمبي كالتالي:

حمزة علاء

أحمد عيد

حسام عبدالمجيد

محمد طارق

حاتم سكر

محمود صابر

أحمد نبيل كوكا

محمد شحاتة

أحمد عاطف

إبراهيم عادل