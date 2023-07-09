ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إعلامية: الحوار الوطني ساهم في عودة الحياة الحزبية للساحة المصرية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قدمت الإعلامية حور محمد، شرحا لملخص عمل جلسات لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، وما دار من مناقشات وتوصيات خلال الأسابيع الماضية، في حلقة اليوم من برنامج «الحوار الوطني»، على قناة «إكسترا نيوز». 

وقالت «حور محمد»: «سبق أن أقر مجلس أمناء الحوار الوطني جدول أعمال الجلسات الأسبوعية وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي ليكون كل يوم أحد طوال فترة انعقاد اللجان». 

وأضافت: «تنبثق لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني عن المحور السياسي وتعد من أهم اللجان نظرا لطبيعة عملها والقضايا التي تندرج تحتها لا سيما أن الحوار الوطني كانت له مساهمة بشكل رئيسي ومباشر في عودة الحياة الحزبية مجددا للساحة المصرية». 

وتابعت أن لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني منوط بها مناقشة القضايا الخاصة بها وأهمها قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، بالإضافة إلى تشكيل تخصصات لجنة الأحزاب والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب. 

وأشارت إلى أن لجنة الأحزاب عقدت جلستين امتدتا 16 ساعة عمل لمناقشة قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، بالإضافة إلى تشكيل تخصصات لجنة الأحزاب والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، حيث شهدت مشاركة كبيرة من أطياف المجتمع المصري كافة.

مواد متعلقة

نقيب الموسيقيين: مهرجان العلمين يستهدف استقبال مليون زائر

مها أبو بكر: رفض دعوى عدم دستورية المادة 49 بشأن المواريث يحمى حق المستضعفين

"الصحة": تقديم الخدمة لـ4.8 مليون مواطن بـ"100 يوم صحة" حتى الآن

المخرج حسنى صالح: قناة "الحياة" نقلت حفل "الأساتذة" بشكل أظهر جمال مصر

أكرم القصاص: حفلة "الأساتذة" انعكاس لصحوة فنية كبيرة

رئيس الأوبرا: قناة "الحياة" وصلت لأكبر عدد من الجمهور العربى بنقل حفلات "الأساتذة"

تامر عبدالمنعم عن حفل "الأساتذة": "إحنا الريادة فى الفن"

الناقدة علا الشافعى: الشركة المتحدة تعيد الفن المصرى لمكانه الطبيعى

الأكثر قراءة

منتخب المغرب بطلا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة.. ومصر تكتفى بالفضية

حظك اليوم.. جميع الأبراج النارية الأحد 9 يوليو 2023

ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة بفستان لامع

مى عمر بإطلالة أنيقة فى أحدث ظهور لها

وفاة القبطان حسام زيدان أحد أبطال تعويم السفينة إيفرجيفن

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة طفلة بمنزل جدها بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبي ..جاب العيد!

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية