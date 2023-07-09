إعلامية: الحوار الوطني ساهم في عودة الحياة الحزبية للساحة المصرية

قدمت الإعلامية حور محمد، شرحا لملخص عمل جلسات لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، وما دار من مناقشات وتوصيات خلال الأسابيع الماضية، في حلقة اليوم من برنامج «الحوار الوطني»، على قناة «إكسترا نيوز».

وقالت «حور محمد»: «سبق أن أقر مجلس أمناء الحوار الوطني جدول أعمال الجلسات الأسبوعية وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي ليكون كل يوم أحد طوال فترة انعقاد اللجان».

وأضافت: «تنبثق لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني عن المحور السياسي وتعد من أهم اللجان نظرا لطبيعة عملها والقضايا التي تندرج تحتها لا سيما أن الحوار الوطني كانت له مساهمة بشكل رئيسي ومباشر في عودة الحياة الحزبية مجددا للساحة المصرية».

وتابعت أن لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني منوط بها مناقشة القضايا الخاصة بها وأهمها قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، بالإضافة إلى تشكيل تخصصات لجنة الأحزاب والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

وأشارت إلى أن لجنة الأحزاب عقدت جلستين امتدتا 16 ساعة عمل لمناقشة قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، بالإضافة إلى تشكيل تخصصات لجنة الأحزاب والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، حيث شهدت مشاركة كبيرة من أطياف المجتمع المصري كافة.