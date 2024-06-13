"بيطرى المنيا": ذبح الأضاحى مجانا ومستعدين لنقل اللحوم لمنازل المواطنين

نشاط مكثف وتجهيزات للمجازر الحكومية لاستقبال أضاحي المواطنين وحملات تفتيشية على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم ومشتقاتها مع اقتراب عيد الأضحي المبارك تقوم به مديرية الطب البيطري بالمنيا بجانب قيامها بتنفيذ الحملات القومية لتحصين المواشي ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع وعلاج الحيوانات من الأمراض للحفاظ علي الثروة الحيوانية.

مدير بيطري المنيا في حواره مع الدستور

أجرت "الدستور" حوار خاص مع الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، لتوضيح كيفية استقبال الأضاحي داخل المجازر والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة للمواطنين من عدمه وكيف تقوم مديرية الطب البيطري بالتأكد من صلاحية هذه اللحوم وعقوبة الذبح خارج المجازر بجانب حملات تحصين المواشي.

س: كم عدد المجازر بمحافظة المنيا وماهي الخطوات التي تتم مع أضاحي المواطنين داخل المجزر ؟

محافظة المنيا يوجد بها 38 مجزر حكومي جاهزة لاستقبال أضاحي المواطنين بجانب ذبح حيوانات الجزارين من أبقار وجاموس وخرفان وغيرها حيث تم تجهيز هذه المجازر بعمل الصيانة الكاملة سواء من ناحية الصرف الصحي أو توفير المياه والكهرباء بجانب أدوات النظافة للحفاظ علي سلامة اللحوم.

مدير بيطري المنيا في حواره مع الدستور

كما أن الخطوات والإجراءات التي تتم مع المواطنين لذبح أضاحيهم تبدء بدخول الأضحية علي الوزن ثم يقوم الطبيب البيطري الكشاف بالكشف علي الأضحية من حيث درجة الحرارة أو شكل العين والحيوية ولو أشتبه الطبيب البيطري في سلامة الأضحية يقوم بتكثيف الكشف عليها فإذا كانت حرارتها مرتفقه يتم تأجيل ذبحها لحين علاجها وإذا كانت سليمة يتم ذبحها مجانا وإعطائها للمواطن لتوزيعها بمعرفته مشيرا إلي أن المديرية علي استعدادا لنقل لحوم الأضاحي بسياراتها للمواطنين مشيرا إلي أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين المجازر والأختام والمادة الملونة التي تستخدم في ختم الذبائح.

س: كيف يتأكد المواطن من سلامة اللحوم عند شرائها ؟

مجرد وجود الختم الخاص بالمديرية والمجزر بوضوح كافة بيانات الختم تؤكد سلامة اللحوم وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي وأنه في حالة وجود أختام مطموسة البيانات وغير واضحة فبالتالي تكون هذه اللحوم مذبوحة خارج المجازر وعلي المواطنين الإبلاغ عن مصدر هذه اللحوم والجزار الذي يقوم ببيعها وتقوم المديرية علي الفور بالإنتقال إلي مكان بيع هذه اللحوم والكشف عليها وفي حالة عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي أو التأكد من عدم ذبحها داخل المجزر الحكومي يتم التحفظ عليها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الجزار الذي يقوم ببيعها.

مدير بيطري المنيا في حواره مع الدستور

س: ماهي البيانات التي توجد بالأختام الرسمية والصحيحة الذي يتم ختم اللحوم بها ؟

هذه الأختام تحمل بيانات مثل أسم المديرية والمجزر بجانب أن هناك أختام للحيوانات الكبيرة وآخري للصغيرة تحدد عمر ونوع الحيوان وتؤكد أنها تم ذبحها داخل المجزر وبالتالي صالحة للاستخدام الآدمي.

س: ماهي عقوبة الذبح خارج المجازر الحكومية ؟

عقوبة الذبح خارج المجازر الحكومية هي السجن مدة لا تزيد عن عام وغرامة 10 ألاف جنيه وأن الهدف من محاربة الذبح خارج المجازر هو التخلص من دم الحيوانات المذبوحة بصورة سليمة لا تتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة بجانب التأكد من سلامة الحيوان قبل ذبحه.

مدير بيطري المنيا في حواره مع الدستور

س كيف تقوم مديرية الطب البيطري بالتأكد من سلامة اللحوم والأسماك والدواجن المعروضة بالأسواق وما هي الجهات التي تتعاون معها ؟

المديرية تقوم بتكثيف الحملات التفتيشية علي الأسواق ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والدواجن ومحلات بيع اللحوم ومشتقاتها مجمدة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين مؤكدا أن هذه الحملات تتم بشكل دوري وطوال العام وليست في الأعياد والمناسبات فقط مشيرا إلي أن هناك غرفة عمليات بالمديرية لتلقي الشكاوي من المواطنين.

مدير بيطري المنيا في حواره مع الدستور

س: ما الذي حققته المديرية هذا العام في تنفيذ الحملات القومية للتحصين ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع وغيرها من الأمراض ؟

المديرية حققت أعلي معدل في تحصين المواشي والحيوانات لم يحدث منذ سنوات طويلة وأن المديرية وإدارتها البيطرية بمراكز المحافظة التسع قامت بتحصين 350 ألف حيوان خلال الفترة من منتصف شهر نوفمبر وحتي الأول من شهر يناير بجانب تحصين 336 ألف حيوان خلال الحملة التي انتهت في الأول من شهر يونيو الحالي بجانب علاج الحيوانات من مرض الجلد العقدي والذي يسبب وجود ديدان في اللحوم.

مدير بيطري المنيا في حواره مع الدستور

مدير بيطري المنيا في حواره مع الدستور

مدير بيطري المنيا في حواره مع الدستور

مدير بيطري المنيا في حواره مع الدستور

مدير بيطري المنيا في حواره مع الدستور

مدير بيطري المنيا في حواره مع الدستور

مدير بيطري المنيا في حواره مع الدستور

مدير بيطري المنيا في حواره مع الدستور

مدير بيطري المنيا في حواره مع الدستور

مدير بيطري المنيا في حواره مع الدستور