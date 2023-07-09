مواعيد الصلاة اليوم الأحد 9 يوليو 2023 فى محافظات مصر
يقدم موقع “الدستور” خدمة عرض مواعيد الصلاة في مصر في عدد من المحافظات التي تختلف فيها مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى.
ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 9 يوليو 2023 في محافظات مصر
ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 9 يوليو 2023 في عدد محافظات مصر
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة
موعد أذان الفجر: 4:16 ص
موعد أذان الظهر: 1:00 م
موعد أذان العصر: 4:36 م
موعد أذان المغرب: 8:00 م
موعد أذان العشاء: 9:32 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية
موعد أذان الفجر : 4:16 ص
موعد أذان الظهر : 1:05 م
موعد أذان العصر : 4:44 م
موعد أذان المغرب : 8:08 م
موعد أذان العشاء : 9:42 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد
موعد أذان الفجر : 4:07 ص
موعد أذان الظهر : 12:56 م
موعد أذان العصر: 4:35 م
موعد أذان المغرب: 7:58 م
موعد أذان العشاء: 9:32 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسماعيلية
موعد أذان الفجر: 4:10 ص
موعد أذان الظهر: 12:56 م
موعد أذان العص : 4:33 م
موعد أذان المغرب: 7:57 م
موعد أذان العشاء: 9:30 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى
موعد أذان الفجر: 4:13 ص
موعد أذان الظهر: 1:01 م
موعد أذان العصر: 4:39 م
موعد أذان المغرب: 8:02 م
موعد أذان العشاء: 9:35 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة
موعد أذان الفجر : 4:15 ص
موعد أذان الظهر : 1:03 م
موعد أذان العصر : 4:42 م
موعد أذان المغرب : 8:05 م
موعد أذان العشاء : 9:39 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة قنا
موعد أذان الفجر : 4:26 ص
موعد أذان الظهر : 12:54 م
موعد أذان العصر : 4:21 م
موعد أذان المغرب : 7:45 م
موعد أذان العشاء : 9:12 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسيوط
موعد أذان الفجر : 4:28 ص
موعد أذان الظهر : 1:00 م
موعد أذان العصر : 4:29 م
موعد أذان المغرب : 7:53 م
موعد أذان العشاء : 9:21 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر
موعد أذان الفجر : 4:27 ص
موعد أذان الظهر : 12:55 م
موعد أذان العصر : 4:20 م
موعد أذان المغرب : 7:44 م
موعد أذان العشاء : 9:10 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان
موعد أذان الفجر : 4:32 ص
موعد أذان الظهر : 12:54 م
موعد أذان العصر : 4:14 م
موعد أذان المغرب : 7:40 م
موعد أذان العشاء : 9:04 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش
موعد أذان الفجر : 4:01 ص
موعد أذان الظهر : 12:50 م
موعد أذان العصر : 4:29 م
موعد أذان المغرب : 7:52 م
موعد أذان العشاء : 9:26 م