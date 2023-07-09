مواعيد الصلاة اليوم الأحد 9 يوليو 2023 فى محافظات مصر

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ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 9 يوليو 2023 في محافظات مصر



ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 9 يوليو 2023 في عدد محافظات مصر







مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:16 ص

موعد أذان الظهر: 1:00 م

موعد أذان العصر: 4:36 م

موعد أذان المغرب: 8:00 م

موعد أذان العشاء: 9:32 م





مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية



موعد أذان الفجر : 4:16 ص

موعد أذان الظهر : 1:05 م

موعد أذان العصر : 4:44 م

موعد أذان المغرب : 8:08 م

موعد أذان العشاء : 9:42 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد



موعد أذان الفجر : 4:07 ص

موعد أذان الظهر : 12:56 م

موعد أذان العصر: 4:35 م

موعد أذان المغرب: 7:58 م

موعد أذان العشاء: 9:32 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر: 4:10 ص

موعد أذان الظهر: 12:56 م

موعد أذان العص : 4:33 م

موعد أذان المغرب: 7:57 م

موعد أذان العشاء: 9:30 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى

موعد أذان الفجر: 4:13 ص

موعد أذان الظهر: 1:01 م

موعد أذان العصر: 4:39 م

موعد أذان المغرب: 8:02 م

موعد أذان العشاء: 9:35 م





مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة

موعد أذان الفجر : 4:15 ص

موعد أذان الظهر : 1:03 م

موعد أذان العصر : 4:42 م

موعد أذان المغرب : 8:05 م

موعد أذان العشاء : 9:39 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة قنا

موعد أذان الفجر : 4:26 ص

موعد أذان الظهر : 12:54 م

موعد أذان العصر : 4:21 م

موعد أذان المغرب : 7:45 م

موعد أذان العشاء : 9:12 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسيوط

موعد أذان الفجر : 4:28 ص

موعد أذان الظهر : 1:00 م

موعد أذان العصر : 4:29 م

موعد أذان المغرب : 7:53 م

موعد أذان العشاء : 9:21 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

موعد أذان الفجر : 4:27 ص

موعد أذان الظهر : 12:55 م

موعد أذان العصر : 4:20 م

موعد أذان المغرب : 7:44 م

موعد أذان العشاء : 9:10 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجر : 4:32 ص

موعد أذان الظهر : 12:54 م

موعد أذان العصر : 4:14 م

موعد أذان المغرب : 7:40 م

موعد أذان العشاء : 9:04 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش



موعد أذان الفجر : 4:01 ص

موعد أذان الظهر : 12:50 م

موعد أذان العصر : 4:29 م

موعد أذان المغرب : 7:52 م

موعد أذان العشاء : 9:26 م