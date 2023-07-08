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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نائب أمريكى: إدارة بايدن لا تريد السلام بإرسالها الذخائر العنقودية لأوكرانيا

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

علق عضو الكونجرس الأمريكي بول جوسار، اليوم السبت، على قرار الولايات المتحدة بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا.

وقال النائب الجمهوري إن إرسال الذخائر العنقودية الأمريكية لأوكرانيا يمثل خطوة أخرى نحو التصعيد، ويدل أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تريد السلام.

وأضاف جوسار في تصريحات صحفية اليوم، أنه لا يوجد أحد في إدارة الرئيس بايدن أو في الناتو يبحث عن السلام.

وأشار جوسار إلى أن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لم يحقق شيئًا لأوكرانيا، التي واجهت صدًا قويًا من القوات الروسية، قائلًا "إن الكثيرين ما زالوا يموتون".

كما استنكر النائب الجمهوري الصراع الدائر وقرار الولايات المتحدة بنقل الذخائر العنقودية إلى كييف، مما سيؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وأشار جوسار إلي أنه ما زال يدعو إلى محادثات سلام.

روسيا: قرار واشنطن بتزويد كييف بذخائر عنقودية يهدف لإطالة أمد الأزمة

وفي وقت سابق من اليوم، علقت وزارة الخارجية الروسية، على قرار الولايات المتحدة الأمريكية تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، أن قرار واشنطن تزويد كييف بذخائر عنقودية يهدف إلى إطالة أمد الأزمة.

وأوضحت زاخاروفا، في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتزويد النظام في كييف بالذخائر العنقودية، هو مظهر صارخ للنهج العدواني للولايات المتحدة المناهض لروسيا، والذي يهدف إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا والحرب حتى آخر أوكراني.

وقالت: "نتحدث عن محاولة ساخرة لإطالة أمد معاناة السلطات الأوكرانية الحالية، بغض النظر عن الخسائر في صفوف المدنيين".

وأكدت زاخاروفا أن التوسع المستمر في الإمدادات العسكرية، المصممة حسب خطط واشنطن لرفع المخاطر في الصراع قدر الإمكان، يعني انخراط الولايات المتحدة وأدواتها في الأعمال العدائية.

الكونجرس الأمريكي الولايات المتحدة ذخائر عنقودية أوكرانيا الناتو

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