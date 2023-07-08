الأهالي عن مبادرة 100 يوم صحة: شكرًا للرئيس على حمايتنا من الأمراض المزمنة

في تمام الساعة التاسعة صباحا فتحت الوحدة الصحية في منطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة أبوابها لاستقبال المواطنين لتوقيع الكشف عليهم ضمن مبادرة 100 يوم صحة.

توقع مبادرة 100 يوم صحة الكشف على العديد من التخصصات، يأتي في مقدمتها مرض السكري، وضغط الدم، والاعتلال الكلوي، بالإضافة لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم)، والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

يحصل المواطن على خدمات المبادرة، عقب وصوله إلى الوحدة الصحية، وتسليم بطاقة تحقيق الشخصية، وبعدها يبدأ رحلته في التنقل بين كل العيادات التابعة للمبادرة، لإجراء التحاليل الطبية والأشعة التي يحتاجها للاطمئنان على صحته.

كما أشاد المواطنين بعملية تنظيم الدخول للعيادات التي تتم بمنتهى البساطة والسلاسة، وعملية تعقيم وتنظيف العيادات التي تتم بشكل دوري.

كريم محمد: مبادرة 100 يوم صحة تحافظ على صحة الأهالي

قال كريم محمد السيد أحد المواطنين صاحب الـ36 عامًا من منطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، إنه حرص على القدوم للوحدة الصحية من أجل الحصول على الخدمات التي توفرها مبادرة 100 يوم صحة، لافتاً إلى أن المبادرات الرئاسية المتتالية التي تخدم وترعة صحة المواطن من أهم المبادرات التي تطلقها الدولة.

ويضيف أن المبادرة تحافظ على حياة الأهالي وترعاهم من الأمراض المزمنة والوبائية وأهمها الكشف المبكر على مرض السرطان والذي لا يمكن اكتشافه بسهولة خاصة في البدايات، لذلك لابد من وجود كشف مبكر عن مرض السرطان لكي يتم إنقاذ المرضى بسهولة قبل إصابتهم ودخولهم في حالة متأخرة وتملك المرض منهم.

عادل محمود: 100 يوم صحة تحمي من انتشار الأمراض الوبائية

قال عادل محمود أحد المواطنين البالغ من العمر 35 عامًا، من منطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، إنه توجه للوحدة الصحية لكي يتم الكشف عليه تبع مبادرة 100 يوم صحة، مشيرًا إلى أن المبادرة تخذم جميع فئات المجتمع وتحمي من انتشار المراض الوبائية والمزمنة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير.

واستكمل حديثه بأن الكشف المبكر عن أي من الأمراض الوبائية أو المزمنة يساعد في علاجها بشكل أفضل وأسرع قبل وصولها لوضع معقد، لافتاً إلى أن سبب وجوده في الوحدة الصحية هو شعوره بألم كلوي ما جعله يتوجه للمبادرة من أجل عمل تحاليل الاعتماد الكلوي والاطمئنان على حالته الصحية، مشيدًا بأعمال التنظيم والتعقيم التي تتم بشكل دوري داخل الوحدة الصحية.

سيدة عبد الله: تعلمت طريقة الكشف المنزلي عن سرطان الثدي

قالت سيدة عبدالله إحدى المواطنات صاحبة الـ65 عامًا، من منطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، إنها مصابة بمرضي الضغط والسكر، وبمجرد معرفتها بوجود مبادرة 100 يوم صحة من خلال إعلانات التلفزيون قررت التوجه لأقرب وحدة صحية لها للإطمئنان على حالتها الصحية وتلقي الرعاية والعلاج اللازم.

وأشادت بأطباء الموجودين داخل الوحدة الصحة، والذين يقومون ببذل مجهود كبير من خلال تقديم الرعاية الشاملة للمرضى وعمل التحاليل اللازمة، خاصة المتعلقة بمرض السرطان ويحرصون على تعليم المرضى كيفية الكشف المنزلي عن سرطان الثدي بكل سهولة.

أسماء عبد الله: 100 يوم صحة يتم العلاج فيها بشكل فوري

قالت أسماء عبدالله إحدى المواطنات، صاحبة الـ28 عامًا، من منطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، إنها متزوجة منذ فترة قليلة لم تتجاوز الـ9 أشهر، ولكنها بمجرد معرفتها بوجود مبادرة 100 يوم صحة داخل الوحدة الصحية قررت التوجه له سريعًا خاصة وأنها تشعر بألم في الثدي ما جعلها تقرر الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

تابعت إن مبادرة 100 يوم صحة يتم فيها العلاج بشكل فوري وسري قبل أن يتملك المرض ويصل المريض لحالة متأخر، مشيرة إلى أنه تم تحويلها لمستشفى بهية لتوقيع الكشف عليها وتشخيص حالتها، وتوجهت بالشكل للرئيس عبدالفتاح السيسي لوجود مثل تلك المبادرات التي تهتم بصحة المواطنين.