ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو البرلمان الأوكرانى: أوكرانيا لم تستخدم أى أسلحة محرمة ولم تنتهك القانون

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت مارينا إينوفا، عضو البرلمان الأوكراني، إن أوكرانيا اليوم تحتفل بمرور 500 يوم على بدء الغزو الروسي على أوكرانيا، مؤكدة أن أوكرانيا أصبحت أقوى.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا ترغب في هزيمة قواتهم وتدمير البنية التحتية وتمكنت من تحقيق بعض أهدافها، مشيرة إلى أن الأسلحة الجديدة ستدعم أوكرانيا وتزيد من قدراتها.

وأكدت أن روسيا استخدمت القنابل العنقودية في بداية الحرب الأوكرانية، وأطلقت 4 قنابل ضد المواطنين، مشيرة إلى أن أوكرانيا لا تنتهك أي معاهدة أو قانون خلال الحرب، وستستخدم هذه الأسلحة لتقدم قواتها.

وتابعت، أن أوكرانيا لم تنتهك القانون، ولن تستخدم أي أسلحة محرمة، وتكافح من أجل تحقيق الديمقراطية، وأنها لن تكون على قدر روسيا التي تنتهك قانون الحرب والولايات المتحدة والقانون الدولي، موضحة أن أوكرانيا أثبتت أنها دولة قوية وروسيا هي التي انتهكت معاهدة جينيف.

أسلحة تحتاجها أوكرانيا

وأشارت إلى أن أوكرانيا لا تزال في حاجة كبيرة لأسلحة طويلة المدى، وطائرات f16، والكثير من المعدات القتالية ومنظومات الدفاع الجوي الـ"س" لاستمرار الخدمة داخل القوات الأوكرانية.

عضو البرلمان الأوكراني أوكرانيا تنتهك القانون أسلحة محرمة روسيا قانون الحرب

مواد متعلقة

مجلس الأمن الروسى: بايدن مصاب بالخرف ودعمه أوكرانيا سيؤدى لحرب عالمية

بريطانيا وإسبانيا ترفضان إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا

بايدن: تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية كان قرارًا "صعبًا للغاية"

موسكو: استخدام القنابل العنقودية فى أوكرانيا يمكن أن يتسبب بموت جماعى للمدنيين

"الناتو": سنساعد أوكرانيا على إعادة بناء قواتها وفق معايير جيوش الحلف

باحث سياسى: أوروبا ستصنع أسلحة متطورة لدعم أوكرانيا والتأكد من هزيمة بوتين

الأكثر قراءة

"عاشرها مرتين دون رضاها".. شيماء ضحية زوج الأم فى أوسيم

"فيديو 60 ثانية".. كواليس ليلة الرعب من "بلطجى سوهاج"

قرارات النيابة فى واقعة دهس رجل أعمال لعامل مسجد بالتجمع

المتهم بدهس عامل مسجد التجمع الأول يسلم نفسه للشرطة

حزب الشعب الجمهورى يكلف حازم عمر بالترشح لرئاسة الجمهورية

فتاة من بنى سويف تطالب الحوار الوطنى بمناقشة تأهيل طلاب الجامعات لسوق العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

محمد عبدالعزيز

مجالس لحكماء وشيوخ المهن

مؤمن المحمدي

اسمه الحكم

د. منى حلمى

كيف نرتقى؟

علي سعدة

القضية الفلسطينية.. متى ستحل؟

صفاء النجار

رحيل مقيم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية