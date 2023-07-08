عضو البرلمان الأوكرانى: أوكرانيا لم تستخدم أى أسلحة محرمة ولم تنتهك القانون

قالت مارينا إينوفا، عضو البرلمان الأوكراني، إن أوكرانيا اليوم تحتفل بمرور 500 يوم على بدء الغزو الروسي على أوكرانيا، مؤكدة أن أوكرانيا أصبحت أقوى.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا ترغب في هزيمة قواتهم وتدمير البنية التحتية وتمكنت من تحقيق بعض أهدافها، مشيرة إلى أن الأسلحة الجديدة ستدعم أوكرانيا وتزيد من قدراتها.

وأكدت أن روسيا استخدمت القنابل العنقودية في بداية الحرب الأوكرانية، وأطلقت 4 قنابل ضد المواطنين، مشيرة إلى أن أوكرانيا لا تنتهك أي معاهدة أو قانون خلال الحرب، وستستخدم هذه الأسلحة لتقدم قواتها.

وتابعت، أن أوكرانيا لم تنتهك القانون، ولن تستخدم أي أسلحة محرمة، وتكافح من أجل تحقيق الديمقراطية، وأنها لن تكون على قدر روسيا التي تنتهك قانون الحرب والولايات المتحدة والقانون الدولي، موضحة أن أوكرانيا أثبتت أنها دولة قوية وروسيا هي التي انتهكت معاهدة جينيف.

أسلحة تحتاجها أوكرانيا

وأشارت إلى أن أوكرانيا لا تزال في حاجة كبيرة لأسلحة طويلة المدى، وطائرات f16، والكثير من المعدات القتالية ومنظومات الدفاع الجوي الـ"س" لاستمرار الخدمة داخل القوات الأوكرانية.