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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بحوث المياه يعقد دورة تدريبية حول التحول الرقمى فى نظم المعلومات الجغرافية

دورات تدريبية
دورات تدريبية

أعلنت وحدة خدمات علوم وهندسة المياه التابعة للمركز القومي لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والرى، عن عقد عن عقد الدورة الاولي من دورات الدبلومة المتخصصة في مجال نظم المعلومات الجغرافية  GIS Diploma، وذلك تحت عنوان " GIS001 Introduction to GIS Mapping"، خلال الإسبوع الحالى ، اليوم السبت وغدا الأحد 8 و9 يوليو الحالى، وذلك بهدف زيادة خبرات وقدارات العاملين والمهندسين .

 كما أوضحت وحدة خدمات علوم وهندسة المياه التابعة للمركز القومي لبحوث المياه بوزارة الرى، أن الدورة التدريبية تهدف إلى التعرف على مقدمة عن نظم المعلومات الجغرافية، والبرامج المستخدمة في إدارة نظم المعلومات الجغرافية، وأيضا نظم الإحداثيات وكيفية التعامل معها.

كذلك، تستهدف الدورة الدورة الاولي من دورات الدبلومة المتخصصة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، التعرف على كيفية التحويل الرقمي للخرائط الرقمية، وأيضا إنتاج الخرائط وإدارة البيانات، مع التقييم من خلال المشروع التدريبي فى نهاية فعاليات الدورة العاشر من يوليو الجارى .

كما أعلنت وحدة خدمات علوم وهندسة المياه، عن التسجيل من خلال الرابط الخاص بالدورة التدريبية الآتى:

https://wses.nwrc.gov.eg/course/introduction-to-gis-mapping/

كذلك ، أكدت أن الدورة مجانية  الباحثين من داخل المركز ومعاهده البحثية التابعة له وكذلك كافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة ، وذلك بخطاب رسمي بالترشيح من جهة العمل، و الراغبين فى المشاركة بالدورة من خارج المركز والوزارة يتم تقديم خصم بنسبة 50% على على تكلفة الدورة التدريبية.

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