بـ3000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة

أعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب من 20 وحتى 40 سنة، وذلك بإحدى شركات صناعة الأثاث المدرسي، وبراتب يتراوح من 2700 وحتى 3000 جنيه.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، مهندس مكتب فني، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة من 3 إلى 10 سنوات.

كما تطلب الشركة، أفراد أمن، خدمات معاونة، مراقب كاميرا، فني مكبس، فني صنفرة، فني راوتر، فني قطع، وصنايعي تجنيد.

واشترطت الشركة في المتقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، أن يكون حاصل على مؤهل عالي أو متوسط.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في سمنود، غربية، أو الاتصال على 01005651562، والتواصل مع المدير المسئول محمد يونس.