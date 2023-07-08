الأوقاف: إقامة الأسبوع الثقافي في 27 محافظة

أعلنت وزارة الأوقاف عن بدء فعاليات الأسبوع الثقافي في 27 محافظة في وقت واحد خلال الأسبوع الجاري، وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم السبت، أن الأسبوع الثقافي سينطلق بدءً من الغد الأحد، حتى الأربعاء المقبل، وستعقد المحاضرات عقب صلاة المغرب مباشرة، وبمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

ونوهت وزارة الأوقاف، إلى أن الأسبوع الثقافي سينطلق في مديريات أوقاف“ القاهرة مسجد الإمام الحسين، وأوقاف شمال سيناء مسجد المحطة ببئر العبد، وأوقاف بني سويف مسجد العمرة جزيرة ببنا مركز ببا، وأوقاف الأقصر مسجد مجلس المدينة مركز الطود، وأوقاف بورسعيد مسجد الرحمة، وأوقاف مطروح مسجد النعيم بغرب مطروح، وأوقاف كفر الشيخ مسجد الكبير بدسوق بحري، وأوقاف السويس مسجد السراج المنير، وأوقاف البحر الأحمر مسجد النور إدارة أوقاف الشلاتين وحلايب، وأوقاف الوادي الجديد مسجد المسجد الشرقي ببلاط مركز بلاط، وأوقاف أسيوط مسجد مركز الفتح بأسيوط بني مر، وأوقاف قنا مسجد العمري بقفط، وأوقاف جنوب سيناء مسجد الهدى إدارة دهب، وأوقاف سوهاج مسجد العارف بالله، وأوقاف المنوفية مسجد الحاجة بطوخ طنبشا ببركة السبع، وأوقاف أسوان مسجد المطار، وأوقاف اسكندرية مسجد القصبجي بمحرم بك، وأوقاف البحيرة مسجد ابن النفيس بالرحمانية، وأوقاف الغربية مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا، وأوقاف دمياط مسجد الأمناء بدمياط الجديدة، وأوقاف الاسماعيلية مسجد القرية بسرابيوم فايد، وأوقاف المنيا مسجد الهدى والنور بالمنيا الجديدة، وأوقاف الدقهلية مسجد الفاروق بمدينة المنصورة، وأوقاف الجيزة مسجد السادات التابع لإدارة أوقاف البدرشين أول، وأوقاف القليوبية مسجد النور بميت نما، وأوقاف الشرقية مسجد النصر بأبو حماد، وأوقاف الفيوم مسجد الكبير”.

وأوضحت الأوقاف، أن المحاضرات التي ستعمم خلال الأسبوع الثقافي في محافظات الجمهورية هي “الهجرة بين الماضي والحاضر، من دروس الهجرة النبوية بناء الدولة وعدم استقرارها، ومخاطر الإدمان الإلكتروني على الأطفال، وآداب الجنائز وحقوقها”.