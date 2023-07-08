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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شهدت معارك شرسة بين روسيا وأوكرانيا.. معلومات عن "جزيرة الأفعى"

أوكرانيا
أوكرانيا

شهدت "جزيرة الأفعى" معارك شرسة بين القوات الروسية والأوكرانية، وزارها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد استعادتها من القوات الروسية بعد أشهر من القصف المكثف عليها.

وفي السياق، استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" أبرز المعلومات عن جزيرة الأفعى.

تقع جزيرة الأفعى بالقرب من السواحل الشمالية لأوكرانيا، وتبلغ مساحتها 0.17 كيلومتر مربع، ويصل طولها إلى 662 مترًا وعرضها 440 مترًا.

وشهدت معارك شرسة بين روسيا وأوكرانيا، وأعلنت روسيا انسحابها من الجزيرة عام 2022، وتحظى الجزيرة بأهمية استراتيجية في البحر الأسود.

وظهر الرئيس الأوكراني في الجزيرة على متن قارب سريع قبالة سواحل الجزيرة، كما تجول في الجزيرة ووضع إكليلًا من الزهور على نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين قضوا في الجزيرة.

جزيرة الأفعى روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية زيلينسكي القاهرة الإخبارية

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