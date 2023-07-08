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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق منزل بالفيوم دون إصابات

إطفاء حريق
إطفاء حريق

اندلع حريق هائل في أحد المنازل بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، ظهر اليوم السبت، إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربية للمنزل تسببت في حدوث بعض الشرر الذي أدى إلى اشتعال النيران فجأة وسرعان ما انتشر في مختلف أرجاء المنزل، فيما استغاث أصحاب المنزل بقوات الإطفاء على الفور لإخمادها.

وعلى الفور، هرعت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان البلاغ، للسيطرة على الحريق، وتحسبًا لوقوع أيّة إصابات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في أحد المنازل بعزبة سليمان بدائرة المركز بسبب ماس كهربائي.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها قبل أن تمتد إلى المنازل المجاورة أو باقي أرجاء المنزل، وذلك دون وقوع أيّة خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات، كما جرى تبريد مكان الحريق تجنبًا لاشتعالها مجددًا.

وتبيّنّ من المعاينة الأولية لمكان الحريق أن ماسًا كهربائيًا السبب في اشتعال النيران بالمنزل، فيما أكد أصحاب المنزل في محضر الشرطة أنّ اشتعال النيران بالمنزل كانت قضاء وقدرًا نتيجة الماس الكهربائي وعدم قدرتهم على إخماد الحريق في بداية اشتعاله.

وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

- السيطرة حريق منزل الفيوم بدون إصابات

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