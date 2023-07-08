محمد الباز يطلق مبادرة "لم الشمل" للصلح بين على الحجار ومدحت صالح

أطلق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مبادرة "لم الشمل" للصلح بين علي الحجار ومدحت صالح، بعد خلاف نشب بينهما على خلفية مشروعي "الأساتذة، و100 سنة غنا".

وكتب محمد الباز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أحب على الحجار، وهو يعرف أني أحبه، ويعجبني مدحت صالح منذ أن سمعته قبل سنوات طويلة، ولم أعلق على ما حدث بينهما من خلاف على خلفية مشروعي «الأساتذة» و«١٠٠ سنة غنا».

وأضاف: لكن بعد متابعتى حفلتى «علي» في الجامعة الأمريكية، و«مدحت» في الأوبرا، أمس، وقبل أن يتحول الأمر بينهما إلى حرب يستغلها مغرضون، كل منهم يحقق هدفه من هذا الصراع، فإنني أدعو المطربين الكبيرين للجلوس إلى مائدة واحدة.

وتابع: يشرفنى أن يكون لقاءهما فى «الدستور» لنخرج بصيغة يكون كل منهما إضافة إلى مشروع كبير يليق بهما ويليق بمصر، هذه دعوة مخلصة وأتمنى أن يستجيبا لها.