جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم السبت 8-7-2023 حيث يخوض نادي الزمالك مباراة هامة اليوم أمام فريق نادي فيوتشر ضمن افتتاح الجولة 33 للدوري المصري الممتاز وهي مباراة الصراع على المركز الثالث بينهم وبين نظيره فيوتشر كذلك أيضا يخوض النادي الأهلي مباراته المؤجلة من الأسبوع 21 أمام الاتحاد السكندري في عقر داره اليوم حيث يسعى لتعزيز صدارته لجدول الدوري خاصة وان نادي الأهلي هو أكثر الفرق التي لها مؤجلات وأقلها خوضا للمباريات لذا فان شكل جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم السبت 8-7-2023 يكون على النحو التالي.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم السبت

مركز فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق نقاط 1 الأهلي 28 22 6 0 52 7 +45 72 2 بيراميدز 31 20 7 4 50 20 +30 67 3 فيوتشر 32 15 13 4 32 19 +13 58 4 الزمالك 31 16 8 7 46 28 +18 56 5 المصري البورسعيدي 31 10 14 7 31 32 -1 44 6 المقاولون العرب 32 9 16 7 34 29 +5 43 7 إنبي 32 12 6 14 32 38 -6 42 8 الاتحاد السكندري 31 12 6 13 35 37 -2 42 9 فاركو 32 9 14 9 29 29 0 41 10 سموحة 32 8 12 12 33 42 -9 36 11 البنك الأهلي 32 8 11 13 34 40 -6 35 12 سيراميكا كليوباترا 32 6 16 10 29 30 -1 34 13 الإسماعيلي 32 7 13 12 30 37 -7 34 14 طلائع الجيش 32 7 12 13 30 41 -11 33 15 أسوان 32 8 9 15 29 40 -11 33 16 الداخلية 32 6 14 12 28 40 -12 32 17 غزل المحلة 32 8 8 16 25 45 -20 32 18 حرس الحدود 32 4 9 19 18 43 -25 21

الفرق المهددة بالهبوط للقسم الثاني

ويتنافس 8 فرق على الهبوط للقسم الثاني وهم سموحة والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا و الإسماعيلي وطلائع الجيش وأسوان والداخلية وغزل المحلة وحرس الحدود هو أول الهابطين رسميا.