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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم السبت 8-7-2023

الدوري المصري
الدوري المصري

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم السبت 8-7-2023 حيث يخوض نادي الزمالك مباراة هامة اليوم أمام فريق نادي فيوتشر ضمن افتتاح الجولة 33 للدوري المصري الممتاز وهي مباراة الصراع على المركز الثالث بينهم وبين نظيره فيوتشر كذلك أيضا يخوض النادي الأهلي مباراته المؤجلة من الأسبوع 21 أمام الاتحاد السكندري في عقر داره اليوم حيث يسعى لتعزيز صدارته لجدول الدوري خاصة وان نادي الأهلي هو أكثر الفرق التي لها مؤجلات وأقلها خوضا للمباريات لذا فان شكل جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم السبت 8-7-2023 يكون على النحو التالي.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم السبت 

مركزفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقنقاط
1الأهلي282260527+4572
2بيراميدز3120745020+3067
3فيوتشر32151343219+1358
4الزمالك3116874628+1856
5المصري البورسعيدي31101473132-144
6المقاولون العرب3291673429+543
7إنبي32126143238-642
8الاتحاد السكندري31126133537-242
9فاركو3291492929041
10سموحة32812123342-936
11البنك الأهلي32811133440-635
12سيراميكا كليوباترا32616102930-134
13الإسماعيلي32713123037-734
14طلائع الجيش32712133041-1133
15أسوان3289152940-1133
16الداخلية32614122840-1232
17غزل المحلة3288162545-2032
18حرس الحدود3249191843-2521

الأهلى يستدرج الاتحاد السكندرى ببرج العرب للاقتراب من حسم لقب الدورى

الفرق المهددة بالهبوط للقسم الثاني  

ويتنافس 8 فرق على الهبوط للقسم الثاني وهم سموحة  والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا و الإسماعيلي وطلائع الجيش وأسوان والداخلية وغزل المحلة وحرس الحدود هو أول الهابطين رسميا.

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