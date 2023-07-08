الأهلي يستدرج الاتحاد السكندرى ببرج العرب للاقتراب من حسم لقب الدوري

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري، في السابعة مساء اليوم السبت، ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري علي استاد الجيش ببرج العرب.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء متصدراً الدوري برصيد 72 نقطة بعد الفوز علي الإسماعيلي؛ بهدف دون رد في الجولة الماضية ويرغب في حسم النقاط الثلاثة لمواجهة الزمالك وهو شبه حاسم للقب.

بينما يدخل زعيم الثغر الذي يحتل المركز الـ 8 برصيد 42 نقطة ويسعي لاستعادة الإنتصارات وتحقيق الفوز الأول أمام الأهلي في إطار مواجهات الفريقين منذ 5 مواسم حيث لم يحقق الفريق السكندري أي انتصار على المارد الأحمر منذ مواجهة أكتوبر 2018.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على الأهلي في المواجهة التي جمعت بين الفريقين في الدور الأول من الدوري الممتاز لموسم 2018-2019 والتي انتهت بنتيجة 4-3.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع اللاعبين علي مدار الـ48 ساعة عقب الإسماعيلي طالبهم بضرورة التركيز في لقاء الاتحاد السكندري وتعويض الأخطاء التي ظهرت لقاء الدراويش.

وحذر كولر خلال حديثه من الإتشغال بمواجهة الزمالك المقبلة مؤكداً أن تركيزنا كله في لقاء الاتحاد ولن تكون مباراة سهلة خاصة أن المنافس لديه جماهير كبير وترغب في تصحيح مسار الفريق بالعودة للإنتصارات.

وشدد المدير الفني أن مباراة اليوم من أصعب المواجهات لأنها تحسم اللقب بشكل كبير وأيضا بروفة قوية لنا للوقوف علي مستوي بعض اللاعبين خلال الفترة القادمة.

وأكد كولر أن الاتحاد يجيد اللعب أمام الفريق الكبيرة ويمتلك لاعبين مميزين سواء من سبق له اللعب في الأهلي أو الزمالك والمباراة لن تكون سهلة علي الإطلاق .

وطالب المدير الفني من لاعبي الفريق علاج السلبيات التي ظهرت بين المدافعين وحارس المرمي وعدم الربط وأن تكرار الأخطاء الفردية ستكون النتائج صعبة لأن المنافس يمتلك لاعبين مميزين مثل خالد الغندور وإسلام عبد النعيم وناصر ناصر ومحمد محمود وعمار حمدي ومابولولو لوجاهز لخوض اللقاء.

واختتم كولر حديثه للخماسي محمد الشناوي ومحمود كهربا وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأليو ديانج بضرورة الابتعاد، عن حكم المباراة حتي لا يحصل أي لاعب على إنذار، ويفقد الفريق لجهوده في لقاء الزمالك المقبل.